E come se non bastassero i problemi di campo, con due sconfitte consecutive in avvio di 2019, oltre alle sempre più spinose questioni sul passaggio di proprietà tra Zamparini e la Sport Capital Group, arriva anche la forte protesta da parte dei dipendenti delle società che forniscono servizi al club di viale del Fante, i quali non riescono a mantenere per sè dubbi e perplessità sul futuro del Palermo calcio. Sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, infatti, si evidenzia il fatto che i circa 100 dipendenti che operano per la società rosanero avrebbero deciso di formare una delegazione per incontrare il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. L'obiettivo è quello di indagare in primis, visto che tra meno di una settimana si giocherà Palermo-Foggia e serviranno 30mila euro per far funzionare tutti i servizi all'interno dello stadio.