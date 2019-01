questo quantomeno a giudicare dai risultati emersi dalla seconda giornata del girone di ritorno di serie B. La seconda sconfitta consecutiva del Palermo poteva infatti portare ad un plausibile 'cambio di guardia' in testa alla classifica, con il Brescia di Corini pronto a dare la zampata giusta per prendersi la vetta tanto rincorsa fino ad ora, ma i lombardi dell'ex capitano e allenatore rosanero non sono andati oltre ad un pirotecnico pareggio per 4-4 in casa contro lo Spezia di Pasquale Marino. Un pari ma non una sconfitta che permette comunque alle rondinelle di accorciare ancora sui siciliani portandosi adesso a solo una lunghezza da quella che fino alla fine del girone d'andata era saldamente la capolista. Un punto anche per il Pescara che non ha ancora trovato il successo in questo inizio 2019 sbattendo contro un ostico Livorno.come quella con la Cremonese resta quantomeno ancora il simbolo del primato fra le mani, seppur parecchio ridimensionato, con una situazione interna che risulta più che complicata anche alla luce delle ultime indiscrezioni che vorrebbero il tecnico Stellone a rischio esonero. In pochi infatti si aspettavano che la panchina del tecnico romano potesse iniziare a vacillare nel caso di un ulteriore sconfitta dopo quella contro la Salernitana, ma a quanto pare a Rino Foschi non è piaciuto lo spirito arrendevole con cui la squadra ha disputato il match dello 'Zini' tanto addirittura da pre-allertare Delio Rossi (che si è detto onorato di essere accostato ai rosa ma ha smentito ogni contatto con la società, ndr) per un eventuale cambio in corsa. In un primo momento si è fatto anche il nome di Sinisa Mihajlovic come successore di Stellone, con il serbo che però oggi è atteso per insediarsi sulla panchina del Bologna in serie A, tanto da avanzare anche ipotesi meno probabili come il ritorno di altri ex (Del Neri, Malesani).è che i rapporti fra l'ex tecnico di Frosinone e Bari e il direttore dell'area tecnica non sarebbero più idilliaci da quando l'allenatore avrebbe chiesto alla nuova dirigenza inglese l'acquisto del giocatore Paganini dal Frosinone, bypassando la figura fondamentale di Foschi stesso. Ecco perchè il rischio di un esonero al momento appare un gesto più impulsivo che legato a concrete tematiche tecniche visto che l'attuale gruppo è tutto dalla parte di Stellone che in questo inizio 2019 non ha avuto nemmeno la fortuna dalla sua parte alla luce dei tantissimi infortuni. L'allenatore sa però che nascondersi dietro l'alibi dell'infermeria piena lascia il tempo che trova e dunque a partire da oggi dovrà iniziare a lavorare, anche per recuperare più uomini possibili, per ritrovare un successo adesso fondamentale per il suo destino contro il Foggia, posticipo in programma lunedì 4 febbraio al 'Barbera'.