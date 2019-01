Ad affrontare la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ci sarà ancora il Montenegro, già opposto agli azzurri un anno fa nel girone eliminatorio di LEN Europe Cup, disputato proprio presso la Piscina Comunale di viale del Fante. A prendere la parola per primo è stato Marcello Giliberti, presidente del Telimar che dopo i ringraziamenti di rito ha denunciato nuovi problemi relativi alla gestione degli impianti sportivi in città: "Parto sempre dal concetto secondo il quale il Comune investe ogni anno milioni di euro negli impianti sportivi, riconoscendo una valenza sociale. Gli impianti a Palermo sono importanti, non possiamo confonderci su piccole cose e mi riferisco a interventi di manutenzione che mancano e che darebbero una grossa mano alle società. Le risorse umane sono un altro aspetto importante. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco per chiedere di istituire un nuovo contratto per gli addetti agli impianti sportivi".Tutto lo staff di circolo e piscina sono esemplari, sono orgoglioso e li ringrazio. Questo ci consente di partire da un evento sportivo di grande valenza tecnica, in cui si affrontano la terza e quarta classificata alle ultime Olimpiadi, e coniugarlo con una fruizione della città e della piscina in maniera più ampia, con la possibilità di vedere Palermo e una struttura che funziona. Dopo la partita vogliamo incentivare lo spazio relativo alla palestra della piscina e renderlo più accogliente al pubblico oltre che alle squadre, per un momento di puro divertimento dopo la gara".è molto felice di tornare in una città in cui si è sempre trovato bene, così come ha fatto la Nazionale che ha risposto con risultati sempre positivi nelle gare disputate negli anni precedenti. "Ringrazio chi sta facendo un ulteriore sforzo per ospitare questo bellissimo sport. Domani ci sarà questa grande emozione per l'evento in sè e per l'importanza della partita. Si affrontano due grandi squadre in un percorso che porta a una finale di Europe Cup, valevole per qualificarsi alla World League. Vogliamo fare questo percorso fino alla fine, anche se i risultati di Mondiali ed Europei non ci hanno premiato. Dobbiamo superare i nostri limiti e porci obiettivi importanti, affrontiamo una squadra molto forte quindi sarà una bella partita in cui la parte psicologica sarà molto importante. Il pubblico ci darà sicuramente una mano, perchè dobbiamo vincere".Uno dei condottieri della formazione azzurra, oltre a essere uno dei giocatori più esperti, ha fatto capire quanto è grande l'attaccamento alla calottina azzurra oltre all'unione sempre crescente con la città di Palermo, che ha sempre portato bene ai colori italiani: "Speriamo che Palermo ci porti ancora fortuna, noi ci metteremo sempre del nostro. Ho giocato per tanti anni in Italia, ho avuto fin da subito l'opportunità di migliorarmi come atleta e come persona, assorbendo un'altra cultura. Per me è stato un piacere, ho anche messo su famiglia oltre a vincere tante medaglie".Da parte del Comune emerge ancora una volta la ferrea volontà di proporre Palermo come una delle capitali italiane dello sport e della pallanuoto nello specifico, come si è visto con grande successo negli ultimi anni: "Nelle amministrazioni si trovano delle eccellenze che si fanno carico del lavoro di chi batte la fiacca e per fortuna di eccellenze ne abbiamo tante e facciamo affidamento su di loro. Palermo abbraccia il Settebello e spera di riabbracciarlo ancora, questo feeling è frutto delle origini di Sandro Campagna che ringrazio per le emozioni che ci ha dato. La pallanuoto in Sicilia e a Palermo ha una storia che oggi viene presa anche dal Telimar. Il Comune sarà sempre accanto al Telimar. Noi tutti abbiamo ragazzi a cui dare attenzioni, speriamo che vivano in un mondo migliore di quello che stiamo lasciando. I capisaldi per loro devono essere famiglia, scuola e sport: sono questi i punti di riferimento per rendere i ragazzi sani".