allora la sconfitta di ieri contro la Cremonese è il segno tangibile che questa squadra ha bisogno di correttivi per evitare di recitare lo stesso ruolo già visto nella passata stagione. Il Palermo di Roberto Stellone ha iniziato come peggio non poteva il suo 2019, con due sconfitte, quattro gol subiti solo uno segnato e sopratutto il tesoretto di punti accumulato prima della sosta dilapidato in appena 180'. Oggi infatti i rosanero potrebbero cedere la vetta al Brescia di Eugenio Corini, che impegnato contro lo Spezia avrà bisogno di un successo per scavalcare i rosanero e distanziarli di un punto, e vedersi quasi raggiunti dal Pescara che vincendo col Livorno si porterebbe a -1 dal -5 di fine 2018. Un dejà vu per tanti giocatori rosanero che in questo momento rivivono le stesse sensazioni dell'anno scorso quando dopo aver conquistato il titolo di campione d'inverno in poche giornate videro Empoli e Frosinone guadagnare punti e posizioni.della squadra rosanero è apparso dopo pochi minuti dall'inizio del match dello 'Zini'. Poca solidità difensiva, viste le quattro pesanti assenze di Rajkovic, Pirrello, Aleesami e Mazzotta, e scarsa vena offensiva, con Moreo che dopo una buona partenza si è unito ai colleghi già infortunati (per lui un risentimento muscolare al polpaccio sinistro da valutare nei prossimi giorni, ndr) con Trajkovski e Falletti apparsi a tratti spaesati anche con l'ingresso di Puscas aumentando il rimpianto per l'assenza prolungata di Nestorovski. Stellone al termine del match ci tiene ovviamente a non drammatizzare anche se rispetto alla gara persa contro la Salernitana il Palermo con la Cremonese ha fatto un ulteriore passo indietro a livello di gioco e di tenuta mentale.ha infatti spezzato le gambe ad una squadra già abbastanza fragile in questo periodo che, al di là dei rientri previsti fra qualche settimana di tutti gli effettivi dai propri infortuni, avrebbe bisogno di qualche correttivo dal mercato per evitare di ritrovarsi in situazioni d'emergenza come quelle viste nelle ultime settimane. Sembrerebbe dunque prioritario operare dunque durante questi ultimi giorni di trattative per reperire quantomeno un centrale difensivo che prenda il posto di Struna (per il norvegese Niklas Gunnarson reperito dagli inglesi manco solo l'ufficialità), un centrocampista in grado di far rifiatare Jajalo che sicuramente non potrà disputare tutte le gare al massimo delle sue possibilità ed infine acquistare un esterno offensivo che si alterni con Trajkovski e Falletti data la cessione di Embalo al Cosenza. In attacco in fondo i rosa con il ritorno di Nestorovski andrebbero bene già così, se solo Puscas tornasse il bomber implacabile della passata stagione a Novara.