CREMONESE: 1 Ravaglia, 14 Mogos, 26 Terranova, 3 Claiton (cap.), 17 Migliore, 15 Soddimo, 4 Arini, 34 Boultam, 7 Piccolo, 21 Strefezza, 9 Strizzolo.

A disp: 12 Volpe, 16 Agazzi, 2 Rondanini, 8 Castrovilli, 23 Caracciolo, 24 Del Fabro, 27 Emmers, 30 Carretta, 32 Montalto, 33 Renzetti, 37 Poledri.

All: Massimo Rastelli.

PALERMO: 1 Brignoli, 3 Rispoli (cap.), 2 Bellusci, 24 Szyminski, 14 Salvi, 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 9 Moreo.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 29 Puscas, 32 Haas, 34 Cannavò.

All: Roberto Stellone.

3' Punizione di Falletti deviata col tacco da Moreo per Rispoli che prova a calciare ma trova la deviazione della difesa di casa.Batte la Cremonese,Squadre in campo per il calcio d'inizio.: Livio Marinelli (Tivoli).