PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Salvi; Haas, Jajalo, Murawski; Falletti, Trajkovski; Moreo. All.: Stellone.

, dopo il ko contro la Salernitana della settimana scorsa, e sopratutto a trovare il primo successo di questo 2019 partito male. L'obiettivo degli uomini allenati da Stellone è dunque quello di fare bottino pieno contro la Cremonese in trasferta (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) in un match per nulla facile contro un'avversaria capace nell'ultimo turno di fermare sul pari il quotato Pescara. Il tecnico rosanero dovrà inoltre aggirare l'emergenza in difesa con ben quattro elementi ancora fuori per infortunio e l'assenza prolungato del bomber Nestorovski. I siciliani proveranno dunque ad agguantare tre punti importantissimi per rilanciarsi in classifica e mantenere le distanze dalle dirette concorrenti per il primato.Senza Rajkovic, Pirrello, Mazzotta e Aleesami Stellone reinventa la retroguardia a quattro con gli unici centrali disponibili Bellusci e Szyminski con Rispoli terzino destro e Salvi adattato sulla sinistra al posto di Accardi. Sarà dunque un 4-3-2-1 con a centrocampo Jajalo Haas e Murawski che prende il posto di Chochev mentre sulla linea della trequarti agiranno Falletti e Trajkovski alle spalle dell'unica punta Moreo anche se in settimana Stellone ha provato sia l'attaccante milanese da solo che in coppia con Puscas. Almeno in partenza sarà l'ex Venezia a giocare con il doppio trequartista alle spalle mentre a gara in corso i rosa potrebbero passare al 4-4-2 con anche il rumeno in campo.Il tecnico dei grigiorossi Rastelli farà scendere in campo i suoi con un 4-3-3 con Boultam, Strizzolo e Strefezza in avanti. La difesa sarà composta dai centrali Claiton e Terranova e i terzini Mogos e Migliore. A centrocampo Emmers, Arini e Croce completano il reparto dei lombardi.Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Arini, Croce; Boultam, Strizzolo, Strefezza. All.: RastelliMarinelli di Tivoli.