della sessione di calciomercato invernale, con le porte che si chiuderanno ufficialmente in Italia il 31 gennaio alle ore 20, il Palermo prova ad imbastire qualche trattativa dettata più che altro dalle uscite che potrebbero verificarsi di giocatori in esubero che fino ad ora hanno trovato pochissimo spazio in rosa. Solo in quel caso infatti il club di viale del Fante, che a detta della nuova proprietà inglese si sta muovendo anche sul mercato britannico per concludere qualche trattativa entro la prossima settimana, proverà a piazzare qualche acquisto per mantenere un gruppo forte sia a livello qualitativo che di numero. Il nome nuovo in tal senso, nel caso in cui dovessero verificarsi cessioni a centrocampo, è quello di Marcus Rohden del Crotone.con i calabresi che contano di chiudere la partita per il rinnovo, non ha ancora trovato l'accordo con i rossoblu e dunque potrebbe cedere alle lusinghe della squadra in testa alla classifica con il Crotone che, partito con i favori dei pronostici ad inizio stagione, dopo il girone d'andata si trova in ultima posizione con appena 14 punti. Rohden, arrivato in Italia nel 2016, ha alle spalle ben 83 presenze con 5 gol mentre in questa stagione ha disputato 19 match con all'attivo un gol. Importanti le esperienze precedenti dello svedese che con l'Elfsborg ha disputato anche l'Europa League ed i preliminari di Champions League. Un acquisto che sarebbe dunque di sicuro affidamento per Stellone che nella mediana necessita anche di un vice Jajalo per far rifiatare ogni tanto il bosniaco.due posti potrebbero liberarsi a breve. Luca Fiordilino e Carlos Embalo, dopo le iniziali voci legate ad una cessione in prestito poi smentite per confermare i due giovani in rosa, sono tornati infatti di moda nel mercato di serie B con due squadre in particolare pronte a chiedere i due rosanero in prestito. L'Ascoli nello specifico vorrebbe chiudere al più presto per l'ex Lecce che fino ad ora ha trovato poco spazio e già in questi giorni gli uomini mercato delle due squadre dovrebbero incontrarsi per decidere mentre per Embalo c'è il Cosenza di Braglia che avrebbe chiesto informazioni anche su Fiordilino nel tentativo di portare entrambi i giocatori in Calabria., immediatamente smentite le voci su un possibile passaggio del macedone al Genoa come sostituto di Piatek volato al Milan. Quella del macedone in Liguria è apparsa infatti subito una suggestione legata alla presenza in rossoblu del connazionale Pandev mentre il club del presidente Preziosi ha già individuato il nuovo attaccante del Grifone che sarà Sanabria in arrivo dal Betis Siviglia.