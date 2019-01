dopo aver portato avanti una lunga serie di affari, legati più o meno a doppio filo al futuro del Palermo. Intervista doppia per il presidente del club di viale del Fante e per il suo braccio destro, ascoltati dai colleghi di Inews.co.uk. Richardson, in particolare, ha parlato del suo primo contatto con la realtà di Palermo: "Non ci aspettavamo di trovare così tanti giornalisti quando siamo arrivati in Italia. Il nostro ruolo è stato molto importante a quel punto, c'era la due diligence da completare. David (Platt, ndr), vista la sua conoscenza del mondo del calcio, ha osservato la squadra e le infrastrutture di allenamento. Siamo dovuti andare in profondità a diverse situazioni strutturali ed economiche, oltre a regolarizzare la nostra posizione in Gran Bretagna, il che non ci ha aiutato a esporci più di tanto. Ora tutto è al suo posto e daremo molte più comunicazioni".sostiene che il Palermo possa crescere sempre di più sul piano del mercato su scala mondiale e dell'efficienza sul campo e sul piano infrastrutturale. Ecco allora che l'intervento della Sport Capital Group nel rilancio del club diventa fondamentale: "Il Palermo è una società molto ben messa nel mercato italiano, quel che portiamo noi è una forte connessione con i mercati in Inghilterra e Regno Unito, in modo da poter portare qualcosa di più all'estero. E così potremo avere qualche opzione in più rispetto a quelle che il club ha avuto finora. Abbiamo visto tantissimi giovani all'opera negli ultimi 18 mesi nei campionati inglesi. Tutti ragazzi che attualmente siedono in panchina e per i quali crediamo che sia fantastico cambiare aria, conoscere una nuova cultura e giocare in un altro campionato per fare esperienza".- prosegue Richardson parlando a tutto tondo dell'opera che Sport Capital Group sta portando avanti - . Abbiamo creduto che Palermo fosse una buona società sulla quale operare, perchè trovandosi su un'isola abbiamo pensato che avesse un discreto seguito di tifosi, ma anche perchè c'è un buon potenziale di talenti sui quali puntare nei prossimi anni. Nei nostri piani c'è la costruzione di un nuovo stadio e di strutture per gli allenamenti e la crescita dei giovani, così abbiamo creduto che questo club valesse l'investimento che c'era da fare, visto l'alto potenziale futuro che c'è qui. Stiamo pensando di intervenire su altri club, speriamo di completare altre due acquisizioni entro la fine del 2019, in primis vorremmo puntare su un club inglese e poi potremmo allargare il nostro target in Spagna o in Portogallo durante l'estate".Il braccio destro di Richardson sostiene che tutto quello che è stato fatto nelle scrivanie e dal punto di vista finanziario debba trovare una base di partenza importante, data dalla promozione della formazione guidata da Roberto Stellone in serie A. E lo stesso Holdsworth parla anche di mercato: "La promozione dovrà essere un elemento basilare affinchè gli investimenti da parte del club possano crescere. Sul piano degli investimenti sui giovani, sulle strutture di allenamento, sulla costruzione di un centro sportivo e su tanti altri tipi di business legati alla squadra, questi potranno partire solo se la squadra tornerà in serie A. Stiamo guardando con grande attenzione al mercato inglese, ho già parlato con diverse squadre per sondare la disponibilità di alcuni giocatori".