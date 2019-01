10-15 giorni il numero 30 rosanero sarà nuovamente pronto a tornare in campo. L'attuale direttore sportivo del Grifone, Giorgio Perinetti, sta riflettendo sul da farsi per capire la reale fattibilità dell'operazione per portare l'ex Inter Zapresic ad indossare la maglia del Genoa...

. L'affare che dovrebbe portare Higuain alla corte di Sarri al Chelsea e Piatek ai rossoneri potrebbe terminare con l'approdo del macedone in Liguria. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, i rossoblù potrebbero essere pronti a lanciare l'assalto decisivo., ma tra