in maniera evidente, tanto che i suoi colleghi di reparto non sono riusciti a compensare il vuoto lasciato da quando si è infortunato. Iljia Nestorovski manca troppo a questo Palermo, e in special modo all'attacco della squadra rosanero, che dalla sfida contro il Padova (ultimo match disputato dal macedone prima che l'infortunio al polpaccio sinistro lo tenesse fuori praticamente per un mese, ndr) ha perso quel passo inarrestabile che aveva con il suo capitano in campo. In cinque gare disputate invece i rosanero hanno trovato solo due successi (contro Cittadella e Ascoli senza gol di attaccanti a risultare decisivi) due pareggi e la prima sconfitta casalinga contro la Salernitana quest'ultima esempio lampante di quanto l'attacco dei siciliani sia sterile in questo momento.infatti i rosa sono riusciti ad andare in vantaggio con un centrocampista che non segna spesso come Jajalo per poi sprecare le occasioni capitate a Rispoli. Dall'attacco, composto dai due trequartisti a supporto di Moreo, invece nessun segnale confortante con pochissimi palloni giocati dalla punta milanese che dopo l'infortunio di Nestorovski sembrava il profilo giusto per prenderne il posto durante l'assenza. Dall'ex Venezia difatti arriva l'unico gol realizzato dagli attaccanti rosanero in queste cinque gare senza il macedone con quello realizzato al Livorno che non è risultato poi decisivo ai fini della vittoria. Moreo d'altronde, più uomo boa in attacco ma anche votato al sacrificio, ha ovviamente caratteristiche diverse rispetto a Nestorovski che ha nelle sue corde anche la conclusione da fuori e l'attitudine all'inserimento.. L'attaccante rumeno, acquistato in estate per sostituire proprio Nestorovski in odore di partenza, ha dovuto convivere con la presenza del macedone trovando ad un certo punto del girone d'andata anche un certo equilibrio mettendo a segno tre gol decisivi contro Lecce, Crotone e Pescara. Proprio il gol contro gli abruzzesi, realizzato a novembre, risulta l'ultimo messo a segno dall'ex primavera dell'Inter che da quel momento si è inceppato non trovando più la porta. Vista l'assenza di Nestorovski, che si protrarrà per almeno altre due settimane, il tecnico Stellone sembra dunque orientato a cambiare le carte in attacco già dalla sfida con la Cremonese di sabato prossimo. La mossa sarebbe quella di puntare subito su un 4-4-2, così come visto nel finale della sfida con la Salernitana, con la contemporanea presenza di Moreo e Puscas nel tentativo di sbloccare finalmente il reparto offensivo.