La Companies House inglese, infatti, ha ottenuto e incamerato la documentazione grazie alla quale è stato ufficializzato l'ingresso dei 15 milioni di sterline all'interno di Sport Capital Group Investment Ltd, ovvero la società all'interno della quale è presente la Palermo Football Club SpA. La cifra dei 15 milioni di sterline, prevista come aumento di capitale in base al comunicato diffuso nei giorni scorsi dal presidente Clive Richardson, è stata confermata e si aggiunge alle 100 sterline che costituivano il capitale sociale del gruppo britannico al momento della sua fondazione e dell'inserimento all'interno della Companies House. Questo aumento di capitale è stato definito con la formula del prestito obbligazionario, ovvero le "loan notes" a cui si faceva riferimento proprio nel comunicato.dopo il completamento del passaggio di proprietà. Il consigliere del nuovo Palermo ha fatto capire quanto sia importante per tutto il "clan" di Sport Capital Group mettere le mani sul club di viale del Fante, viste le prospettive che possono esserci attorno alla società rosanero: "Questo è un inizio molto eccitante per Sport Capital Group e siamo lieti di avere Richardson a bordo, riteniamo che sia perfetto per il gruppo. L’esperienza di Clive nel settore dello sport e l’esperienza nel fornire indicazioni strategiche alle imprese sono estremamente preziose e ci aiuteranno a portare avanti la strategia aziendale. Abbiamo acquisito il Palermo in quanto rappresenta un’opportunità significativa per il gruppo per migliorare i fattori commerciali sottovalutati del club e, a sua volta, aumentare suoi ricavi ed il valore patrimoniale. Siamo concentrati sull’investimento in opportunità che si adattano alla nostra strategia aziendale e rimarremo concentrati sui club di serie B e dilettantistici in Europa. Il gruppo non vede l’ora di utilizzare il team di esperti per aiutare i club a prosperare sotto tutti gli aspetti".