l'ha indossata in un recente passato per guardare con maggiore positività all'ultima sconfitta e ripartire al più presto. Il Palermo dopo il ko contro la Salernitana vede dunque il bicchiere mezzo pieno alla luce dei risultati delle avversarie che, a parte il Brescia unico ad approfittare del capitombolo dalla capolista portandosi a meno due dai rosanero, non vanno oltre il pari (è il caso di Lecce, Benevento e Pescara) o addirittura perdono come l'Hellas Verona in quel di Padova. L'aiutino di cui si parlava in precedenza arriva infatti dal derby veneto con i padroni di casa padovani capaci di battere la corazzata di Fabio Grosso con un perentorio 3-0 con la firma di due ex rosanero. Gli uomini di Bisoli s'impongono grazie alle reti dei nuovi acquisti Jerry Mbakogu, con un passato nella primavera rosanero, e sopratutto di Michel Morganella (nella foto)., dopo aver giocato i primi sei mesi nella Challenge League, seconda serie elvetica, con il Rapperswill-Jona ha deciso di accettare l'offerta del Padova in cui avrebbe ritrovato anche un altro ex compagno in rosanero, lo sloveno Sinisa Andelkovic. Grazie ad un gran destro rasoterra a battere il portiere dell'Hellas Silvestri Morganella ha dunque festeggiato nel migliore dei modi il suo ritorno in Italia dando involontariamente una mano alla sua ex squadra. Palermo che deve ringraziare anche la Cremonese, prossima avversaria dei rosanero che andranno a giocare in Lombardia, capace di bloccare sul pareggio il Pescara di Pillon al termine di una gara bloccata e con poche emozioni.duro in settimana per provare a superare questo difficile inizio di anno provando subito ad invertire la marcia e considerando quello contro la Salernitana solo un incidente di percorso che nel corso di un lungo campionato come quello di serie B ci può anche stare. Nel frattempo sul fronte mercato tutto tace sia in entrata che in uscita con il direttore dell'area tecnica Foschi che al momento non sembra voler imbastire delle trattative concrete per portare in rosanero il sostituto di Struna. Al momento si valuta di sfruttare infatti gli uomini già attualmente in rosa come Accardi, che però contro la Salernitana non ha giocato di certo un buon match dovendo adattarsi al ruolo di terzino. L'ultima settimana e mezzo di mercato potrebbe comunque nascondere delle novità.