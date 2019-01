PALERMO - L'aumento di capitale c'è ma non si vede. Si può riassumere così la vicenda legata ai 15 milioni di euro di loan notes sottoscritte dall'SPV di Dominic White. Nel comunicato diramato tramite la NEX Exchange, infatti, risulta che le Loan Notes (note di prestito) sono di una società veicolo, della quale però non si conosce ancora il nome. Per i possessori delle Loan Notes, sottolinea l'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, in caso di promozione in Serie A (nella stagione attuale o nelle successive), è previsto un bonus in denaro pagato da Palermo Football Club Spa, la società di scopo che giuridicamente è proprietaria del Palermo.

Nella Companies House, intanto, la Sport Capital Group Investments e la Sport Capital Group Holding restano ferme ad un capitale di 100 sterline. L'amministratore delegato rosanero Emanuele Facile ha più volte detto di restare tranquilli in merito alla vicenda, ma anche il registro delle imprese britannico è molto veloce.