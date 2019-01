SALERNITANA: (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Casasola, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Rosina, Anderson; Jallow. All.: Gregucci.

dopo la lunga pausa invernale e per il Palermo c'è subito da affrontare una sfida impegnativa per mantenere il primato e riprendere il discorso lasciato dopo la vittoria contro il Cittadella alla fine di dicembre. Stasera al 'Barbera' arriva la Salernitana di Grecucci che può fare uno sgambetto ai rosanero di Stellone anche se i siciliani, a detta del proprio tecnico, si sono allenati bene e hanno voglia di proseguire il percorso tracciato durante il girone d'andata. Una sfida quella in programma alle ore 21 in cui il tecnico rosanero dovrà fare a meno di giocatori importanti e ancora alle prese con problemi di natura fisica (vedi Nestorovski, Aleesami e Mazzotta) e squalifiche (Bellusci) e dunque la formazione che scenderà in campo presenterà delle ulteriori novità.Le novità maggiori si vedranno in difesa dove le assenze già citate di Bellusci, Aleesami e Mazzotta porteranno ad una difesa a quattro con l'inedita coppia centrale composta da Rajkovic e Szyminski con Rispoli che vince il ballottaggio con Salvi sulla fascia destra e l'esordio di Accardi sulla sinistra in assenza di alternative valide. A centrocampo la linea sarà composta da tre uomini con Haas in vantaggio su Murawski che giocherà con Jajalo e Chochev, apparso in crescita costante prima dell'inizio della sosta. In attacco vista l'assenza di Nestorovski, che ne avrà per almeno altre due settimane, spazio dunque a Moreo con Falletti e Trajkovski alle sue spalle nel ruolo di trequartisti. Puscas entrerà a gara in corsa per dare un'ulteriore mano.Gregucci schiererà un 3-4-2-1 in cui davanti all'ex portiere della primavera rosanero Micai giocheranno l'altro ex Mantovani con Casasola e Gigliotti. A centrocampo Pucino e Vitale saranno gli esterni mentre Akpa e Di Tacchio i centrali. In avanti l'esperto Rosina e Anderson alle spalle dell'unica punta che sarà il gambiano Jallow.Brignoli; Rispoli, Rajkovic, Szyminski, Accardi; Jajalo, Haas, Chochev, Trajkovski, Falletti; Moreo. All.: Stellone.Federico Dionisi di L'Aquila.