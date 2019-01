Roberto Stellone prepara la gara di domani sera al "Barbera" contro la Salernitana e nella conferenza stampa svoltasi oggi a Boccadifalco ha parlato anche della formazione che scenderà in campo contro i campani guidati da Angelo Gregucci, che al debutto stagionale con Colantuono in panchina imposero lo 0-0 al Palermo: "Abbiamo valutato diverse soluzioni - dichiara Stellone confidando alcuni aspetti dell'undici iniziali - per quanto riguarda la difesa soprattutto a sinistra, analizzo la scelta in base ai 95 minuti di partita e ai possibili avversari. Giocheremo con Accardi a sinistra, Rajkovic e Szyminski centrali e Rispoli a destra". Una volta tanto, dunque, Stellone rivela solo parte della formazione che scenderà in campo., Stellone ha parlato in generale dello schieramento tattico che adotterà il suo Palermo domani. Uno schieramento che il tecnico non vuole rendere noto: "Ho già deciso lo schieramento che non anticiperò. Abbiamo sempre lavorato sempre in una certa maniera senza fare doppia seduta, noi lavoriamo sempre su ogni aspetto in quelle due ore e mezza giornaliere. Se un giocatore ha bisogno di lavorare di più andiamo sul personalizzato, in questi dieci giorni abbiamo deciso di lavorare in un certo modo. Se gli allenamenti giovassero sempre ai fini di vincere ogni partita allora ci alleneremmo tre volte al giorno". In ogni caso, Stellone, parla del fatto che il Palermo dovrà avere fame fino alla fine: "Dovremo sempre rispettare l’avversario ed essere concentrati al massimo, a volte le gare si perdono anche per mancanza di concentrazione. Dobbiamo sempre avere la voglia di portare a casa il risultato senza adagiarci sol perché abbiamo cinque punti di vantaggio. Avremo gare ostiche che sulle carta sono senza dubbio complicate".potrebbe dare una nuova linfa ai campani, che per buona parte della stagione hanno navigato anche in piena zona playoff: "Hanno cambiato allenatore e hanno avuto modo di lavorare, fino a qualche settimana fa stavano nei piani alti della classifica. Non sappiamo come potrebbero schierarsi, siamo consapevoli che tutte le partite saranno battaglie perché tutte daranno il massimo quando giocheranno contro di noi e cercheranno sempre di farci lo sgambetto". Proprio sulla base di questo, Stellone sostiene che il Palermo non dovrà essere presuntuoso e dovrà giocare con fame e voglia di vincere, da qui alla fine del campionato: "Non dobbiamo avere la presunzione di aver vinto già il campionato perché con due risultati negativi rischi di mangiarci il minimo vantaggio che hai".Il Palermo non ha ancora fatto operazioni, fatta eccezione per la cessione di Struna a Houston, e per quanto lo riguarda Stellone sostiene che la squadra va benissimo così: "Se ci dovesse essere una richiesta di cessione da parte di un nostro calciatore, Rino Foschi ha due scouting molto preparati che ci potrebbero segnalare il profilo giusto per l’ipotetica sostituzione. Al momento non ci sono situazioni, quindi direi che il problema non si pone". Stellone che non si lascia influenzare nei giudizi sull'operato della società, nemmeno quando gli si parla del mercato fatto dalle rivali: "Abbiamo una squadra che sta facendo benissimo e abbiamo degli equilibri da mantenere, del mercato se ne occupa il direttore Foschi e lui sa cosa fare e cosa non fare. Il gruppo va preservato, potrebbe solo partire qualcuno che ha giocato meno. Noi comunque non tratteniamo nessuno e se qualche giocatore volesse cambiare aria lo accontenteremmo e a quel punto interverremmo sul mercato"., con gli inglesi che si sono ormai insediati con tanto di organigramma aggiornato nei giorni scorsi e di Consiglio di Amministrazione alle porte. Questa l'opinione del tecnico del Palermo a riguardo: "Abbiamo tenuto lontane le vicende societarie e lo faremo ancora, negli ultimi giorni ci sono state alcuni incomprensioni ma sono ben felice che siano state risolte e di conseguenza di continuare a lavorare con Rino Foschi. Felice di averlo al mio fianco".