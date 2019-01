L'amministratore delegato ha rilasciato una lunga intervista per il sito ufficiale del suo nuovo club, partendo proprio da quelli che sono gli investimenti che la Sport Capital Group intende fare - e in parte ha già iniziato a fare - sul club di viale del Fante: "Il club inteso come diritti sportivi, marchio e progetto per il nuovo stadio che fa capo a due entità giuridiche, è stato oggetto di un passaggio di proprietà da Zamparini alla Sport Capital Group Plc, una società inglese quotata in borsa che a sua volta fa capo a investitori non di maggioranza. Simon Grant-Rennick è il primo con 27 milioni di azioni circa, il secondo è la Eight Capital e poi altri azionisti privati. Ci sono e ci saranno altri azionisti, investitori che comprano azioni sul mercato. Il club è stato il primo investimento di questa società. Giuridicamente la U.S. Città di Palermo è detenuta al 100% dal Palermo Football Club SpA che è un soggetto intermedio".Facile sostiene che fosse inevitabile fare questo genere di operazione, vista la proprietà del marchio e del progetto del nuovo stadio, detenuti proprio dalla società con sede sociale in Lussemburgo: "Mepal è sempre stata parte integrante del progetto sportivo, quindi è stata solo una questione di tempistica leggermente ritardata rispetto all'acquisto della società. È parte integrante del progetto di sviluppo del calcio a Palermo, essendoci di mezzo la questione del marchio e del nuovo stadio". E poi si parla delle motivazioni che hanno indotto questa società a mettere le mani sul Palermo: "Abbiamo valutato l'interesse che c'è per il calcio a Palermo e abbiamo riscontrato una potenzialità non solo nei risultati. Si spera di poter ritornare a quanto è stato realizzato tanti anni fa. Ma abbiamo riscontrato un interesse di attrattività verso la comunità di Palermo e della Sicilia, quindi la potenzialità di realizzare un progetto che coinvolga stabilmente l'interesse sportivo dei siciliani"., presso la Companies House inglese, l'aumento di capitale di 15 milioni di sterline reso noto dalla proprietà nei giorni scorsi. In tal senso, Facile vuole rassicurare tutti: "L'aumento di capitale è stato sottoscritto e versato, quindi ci vogliono i tempi tecnici per il recepimento di una registrazione, quindi pochissimi giorni". Progetti a breve e lungo termine, un tema anche questo particolarmente caro ai tifosi che vorrebbero aprire un nuovo ciclo dopo i risultati positivi dell'era Zamparini. In questo senso, secondo Facile, Palermo e la Sicilia aiuteranno molto nel lavoro: "Nel breve termine il focus è mantenere i risultati che la prima squadra sta ottenendo, quindi arrivare alla promozione in serie A. Vorremmo affiancare fin da subito una serie di progetti che riportino la gente allo stadio e l'interesse nei confronti della società. Quindi progetti volti a raggiungere i tifosi in modo maggiore, al seguito della squadra".spaventa e non poco i tifosi del Palermo. Facile, in ogni caso, vuole anche in questo caso tranquillizzare i sostenitori rosanero e far capire che, anche nel momento in cui questo gruppo investirà su altre società, il focus sul Palermo sarà sempre lo stesso e non sarà collegato ad altre realtà: "Il Palermo è stato il primo investimento per una questione di opportunità, la Sport Capital Group ha la missione di investire nel calcio e non solo in giro per il mondo, con correlati progetti al calcio. Ogni società avrà la sua autonomia sportiva nel proprio campionato di riferimento. Ci sono alcune attività in cui il capogruppo può dare un contributo significativo, come la negoziazione per sponsor e diritti televisivi, con la messa a disposizione della competenza per ciascuna società, ferma restando l'autonomia di ciascuna società".così come è stato ribattezzato da Alessandro Albanese. Il numero uno di Sicindustria ha ribadito la volontà, sua e di altri imprenditori e tifosi del Palermo, di fare un piccolo investimento per la società, e Facile da questo punto di vista intende tenere una porta aperta, anche nel rispetto dell'accordo raggiunto con Zamparini al momento del passaggio di proprietà: "Avendo ricevuto da Zamparini un'indicazione sull'interessa manifestato in passato da alcuni professionisti della città, abbiamo deciso di mantenere la nostra disponibilità a coinvolgere questo azionariato a questo gruppo coordinato dal dottor Albanese, nei tempi e nei modi che riterranno più opportuni".Un coinvolgimento inizialmente considerato marginale, ma che poi lo ha visto sempre più inserito: "Io ho lavorato con il mio socio Belli nell'operazione di passaggio di proprietà, Maurizio ha lavorato con Zamparini nella ricerca di un acquirente e io mi sono ritrovato a supportare gli investitori. Loro cercavano un manager con competenze finanziarie e ho apprezzato fin da subito questo progetto per le sue caratteristiche di novità e ambizioni, quindi la posizione proposta l'ho subito apprezzata". Facile, che conferma la possibilità di una conferenza stampa plenaria, chiude parlando del rapporto tra i nuovi proprietari e il direttore dell'area tecnica Rino Foschi: "Non è mai stato messo in discussione, abbiamo apprezzato da sempre la sua esperienza e la sua guida dell'attività sportiva. Sono nate alcune incomprensioni, forse esagerate, ma in realtà il supporto era basato nell'aumentare la modalità di valutazione di alcuni giocatori, pur nella conferma della rosa come richiesto dallo stesso Foschi".