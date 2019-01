e fra due giorni sarà nuovamente campionato per i rosanero con l'anticipo della ventesima giornata, prima del girone di ritorno, contro la Salernitana di Stefano Colantuono al 'Barbera'. Per la sfida contro i campani, autori di un buon girone di andata chiuso a metà classifica con 24 punti, il tecnico rosanero Stellone ha dovuto però fare i conti con alcune assenze, sopratutto in difesa, che lo hanno costretto a delle scelte obbligate. Senza Bellusci squalificato dal giudice sportivo e l'acciaccato Aleesami infatti l'allenatore dei siciliani riproporrà sembra orientato ad adottare una difesa a quattro (il 4-4-2 sarà il modulo, ndr) in cui si rivedranno dall'inizio Pirrello e Szyminski., che ha recuperato nell'ultima settimana dai problemi fisici, mentre il polacco prenderà il posto del norvegese, qualora nemmeno Mazzotta dovesse riuscire a recuperare per venerdì, con Salvi in vantaggio su Rispoli per il ruolo di terzino destro. A centrocampo al fianco dell'inamovibile Jajalo giocherà Haas mentre ai loro lati i trequartisti Falletti e Trajkovski agiranno da esterni offensivi, Nel caso in cui Stellone dovesse optare invece per una mediana a tre, con l'aggiunta di un elemento fra Murawski e Chochev, uno dei due fantasisti (Trajkovski favorito sul collega sudamericano) si accomoderebbe in panchina.Il macedone ha superato i problemi al polpaccio sinistro e venerdì sarà regolarmente in campo per riprendersi il suo posto da titolare. Il partner d'attacco del capitano rosanero sarà quello Stefano Moreo che tanto bene ha fatto proprio durante l'assenza del numero 30 e che Stellone vuole premiare lanciando in coppia con il cannoniere dei siciliani. Sarà panchina al contrario ancora una volta per Puscas che in questo girone di ritorno cerca il rilancio dopo un rendimento fino ad ora altalenante.