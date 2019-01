sotto la guida del gruppo inglese che ha prelevato il club dalle mani di Maurizio Zamparini. Il primo grande esempio di quanto stia cambiando il vento risiede nella denominazione di Palermo Football Club SpA, che appare nel comunicato che Sport Capital Group Ltd ha pubblicato sul sito del club di viale del Fante al momento di rendere note le ultime operazioni finanziarie eseguite dalla società. Il passaggio del 100% delle azioni nelle mani del gruppo di bandiera inglese sia del Palermo calcio che della Mepal, società che in base alle ultime informazioni ha un debito di oltre 22 milioni di euro nei confronti dello stesso club rosanero. Questo debito potrebbe essere stato annullato proprio in virtù del prelievo della suddetta Mepal da parte del fondo inglese, che a propria volta ha versato il primo capitale nelle casse del Palermo, fatto di 15 milioni di sterline, al cambio poco meno di 17 milioni di euro.che in un certo senso torna alle sue origini datate 1900, quando proprio un gruppo di inglesi fondò la società sotto il nome di Anglo Palermitan Athletic and Football Club, società che riuscì a resistere fino al fallimento dell'estate del 1987, quando poi arrivò la rifondazione sotto il nome di Unione Sportiva Città di Palermo. L'aumento di capitale di cui sopra è avvenuto attraverso la Sport Capital Group Investments Ltd, che rappresenta la società tramite la quale è stato completato il passaggio di proprietà del Palermo. Dunque un vero e proprio canale tra la società fondatrice (la Sport Capital Group) e quella di riferimento (il Palermo), visto che in mezzo ci potrebbe essere tutta una serie di investitori che faranno riferimento alla Sport Capital Group Investment per affidare il proprio denaro alla causa rosanero. In ogni caso si attende l'ufficialità del versamento di questo capitale da 15 milioni anche attraverso la Companies House, ovvero la "casa" di tutte le Ltd inglesi in cui sono contenute tutte le loro informazioni.due società che rischiano di diventare uno dei perni sui quali si porranno le basi per il nuovo Palermo. Detto del debito di 22,8 milioni di euro che con ogni probabilità è stato azzerato con il passaggio di proprietà in mani inglesi, sulle pagine del Giornale di Sicilia di stamani si legge che proprio in merito ad Alyssa sono venute fuori novità interessanti in sede di Consiglio di Amministrazione. Tra i nuovi consiglieri della società, infatti, spicca il nome di Martin Groak, già segretario di Eight Capital, ovvero il fondo inglese che a sua volta è un sottocomparto della società maltese attraverso la quale John Treacy ha immesso parte dei capitali di Sport Capital Group. Una sorta di ulteriore "assicurazione" per fare in modo che i 22,8 milioni tornino al più presto nelle casse del Palermo calcio, con una deadline inizialmente fissata per il 30 giugno ma che con queste novità potrebbe essere anticipata, e non di poco., visto che anche a livello dirigenziale ci si avvia verso alcune novità non di poco conto. La prima sembra riguardare Rino Foschi, uno dei protagonisti principali della querelle dei giorni scorsi. Il direttore dell'area tecnica è stato a Milano fino alla giornata di ieri, quando è stato raggiunto dall'amministratore delegato rosanero Emanuele Facile che lo ha tenuto a colloquio fino a "convincerlo" a tornare a Palermo per restare vicino alla squadra in vista della sfida contro la Salernitana. Non è dato sapere se Foschi tornerà in città anche per confrontarsi con Richardson e con Holdsworth - considerato da opinione pubblica e tifosi un "rivale" - ma dalle ultime indiscrezioni trapela la possibilità di una permanenza in società del dirigente romagnolo come consulente di Holdsworth e Lee per quanto riguarda il mercato italiano, prima che il tandem "made in UK" prenda del tutto il comando delle operazioni sportive a partire dalla prossima estate, magari per programmare un mercato da serie A.