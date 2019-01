Non più tardi di due giorni fa il direttore dell'area tecnica del Palermo reagiva in maniera rabbiosa e sbigottita di fronte al flusso di notizie che arrivavano via social da parte dei nuovi consiglieri del club di viale del Fante, in primis il presidente Clive Richardson che tramite Instagram (con un profilo poi cancellato) annunciava l'acquisto di un giocatore grazie al lavoro dei suoi due più stretti collaboratori, Dean Holdsworth e Jake Lee, senza però menzionare il dirigente romagnolo. Ora, stando a quanto si legge stamani sul Corriere dello Sport, Foschi tornerà a Palermo dopo aver avuto un incontro con Emanuele Facile: l'amministratore delegato rosanero ha raggiunto il dirigente del club in quel di Milano, dove sta seguendo le trattative per la finestra invernale di mercato da pochi passi. Deve esserci stato un chiarimento tra l'uomo che rappresenta la vecchia proprietà di Maurizio Zamparini e uno dei principali esponenti della "nouvelle vogue" tra le fila del Palermo calcio. Il tutto per il bene della società e della squadra, vista anche la forte manifestazione di affetto e vicinanza che il pubblico palermitano ha tributato a Foschi. E già oggi il navigato ds sarà al fianco della squadra guidata da Roberto Stellone in uno degli ultimi allenamenti prima della sfida di venerdì sera al "Barbera" contro la Salernitana.