da battere la concorrenza di una squadra di serie A, la Sampdoria del presidente Massimo Ferrero. I blucerchiati hanno espresso la propria preferenza sull'argentino dunque per il direttore dell'area tecnica rosanero ci sarà eventualmente da combattere per accaparrarsi le prestazioni di 'El Pato'. Nel frattempo lo stesso attaccante saputo dell'interesse delle due squadre ha ammesso: "Conosco entrambe le società - ha dichiarato a 'IRE' - perché sono grandi club con una storia e perché mi piace guardare il calcio in generale. Quello italiano è un campionato molto competitivo e sarebbe una bella sfida”.

, una suggestione dall'Argentina come ai tempi di Pastore e Dybala, per un attaccante che potrebbe fare al caso del Palermo sia in serie B quest'anno, che eventualmente in serie A se i rosanero dovessero raggiungere la promozione. Il nome è quello di Patricio Cucchi, classe '93 in forza al Gimnasia y Esgrima de Mendoza squadra che milita nella Primera B argentina, su cui i siciliani hanno messo gli occhi dopo averlo visto all'opera con la maglia della sua squadra con cui ha realizzato sette gol in dodici match disputati. L'attaccante, originario di Oliveros, soprannominato 'El Pato' è una punta veloce e tecnica capace anche di farsi valere col fisico in area di rigore (24 le reti messe a segno in 68 gare disputate col Gimnasia dal 2016, ndr). Foschi avrebbe dunque messo nel mirino il centravanti anche se c'è una contendente al giocatore.si torna a pensare al campionato che ricomincia questa settimana con la sfida alla Salernitana in programma venerdì alle 21 al 'Barbera'. Ieri nell'allenamento a Boccadifalco tre buone notizie per il tecnico Roberto Stellone che ha ritrovato in gruppo Nestorovski, Mazzotta e Rajkovic. L'attaccante e i due difensori con quasi una settimana di lavoro alle spalle potranno sicuramente giocarsi una maglia da titolare per il match contro i campani.