su una delle vicende più spinose negli ultimi giorni in casa Palermo calcio. L'ex calciatore, divenuto uno dei collaboratori più stretti del nuovo presidente rosanero Clive Richardson, aveva acceso un piccolo focolaio dopo essersi posto, nei giorni scorsi, la qualifica di Direttore Sportivo del "Palermo Football Club" sul proprio profilo ufficiale su Linkedin, tanto da scatenare reazioni eterogenee tra i tifosi, ma comunque sulla stessa lunghezza d'onda fatta di grande pessimismo e dubbi. Ora Holdsworth ha deciso di fare chiarezza, modificando la qualifica di cui sopra e sistemando un po' le cose: da qualche minuto, infatti, l'ex giocatore inglese appare come "Director of Football operations for Sport Capital Group/ US Città Palermo". Un modo per ribadire, come ha fatto con l'ultimo comunicato ufficiale anche l'amministratore delegato rosanero Emanuele Facile, il fatto di appartenere alla società che ha prelevato il club dalle mani di Maurizio Zamparini, senza essere inserito ufficialmente nell'organigramma societario. Ma con ogni probabilità, anche in questa situazione seguiranno aggiornamenti.