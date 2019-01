, ovvero l'impegno di un gruppo di imprenditori e tifosi rosanero per rifocillare le casse del club di viale del Fante. Queste le parole del numero 1 di Sicindustria, intervistato durante la trasmissione di TRM Zona Vostra: "L'azionariato popolare presuppone una moltitudine di persone, e invece siamo alcune decine. Siamo un gruppo di tifosi, ovvero gente che va allo stadio e condivide la passione per i colori rosanero e ritengono che la squadra sia un patrimonio della città, al di là di chi investe e gestisce sulla società. Siamo un gruppo di persone, non tutti imprenditori ma con una grande presenza di impiegati, liberi professionisti e pensionati, accomunati dalla passione per il Palermo. Non siamo nemmeno un numero chiuso, più volte avevamo manifestato a Zamparini la possibilità di dare un sostegno nell'attenzione nei confronti della squadra. Avremmo versato una cifra minima di circa un milione, che testimoniasse il nostro impegno. Vorremmo sapere qual è l'aspettativa e il piano industriale della società, su questo ci basavamo anche prima".non andrà a intaccare o influenzare la gestione del Palermo, ma si tratta comunque di un modo concreto per mostrare vicinanza e sostegno economico ai nuovi proprietari del club: "Si tratta di un sostegno non indifferente, non entreremmo nella gestione del club. Va detto anche che per ora la squadra va apprezzata in quanto prima in classifica, allo stadio si va a prescindere da chi c'è alla proprietà. Ma una cosa imprescindibile che voglio dire è che la gestione tecnica resti in mano a Foschi, che è l'uomo che può portarci in serie A". E nel frattempo l'imprenditore conferma in un certo senso il passaggio di proprietà, nonostante i dubbi emersi di recente: "C'è stato un passaggio di azione confermato dall'amministratore delegato, i nuovi proprietari sono quelli che si sono palesati con il nuovo Consiglio di Amministrazione. Ci interessa sapere quali sono gli impegni futuri, quanto metteranno in questa squadra e se andremo in serie A con serenità. Noi ci siamo palesati e intendiamo esserci anche con un apporto di capitale. Però non abbiamo altre notizie"., Albanese sostiene che gli inglesi non dovranno lesinare sostegno alla squadra oltre alla voglia di completare tutti i passaggi necessari per avere pieno controllo della società. Anche per zittire le voci che sosterrebbero una scarsa presa di Richardson e compagni sulla società: "Ci sono appuntamenti importanti di natura finanziaria e ci saranno a fine mese, questo è il giro di boa più importante. Se come auspico e penso le cose andranno per il meglio e ci sarà il tanto atteso apporto finanziario, tutto andrà come speriamo tutti. Non sono solito pensare male. La società genera tanti costi oltre a generare utili, pertanto credo che ci siano delle attenzioni e degli adempimenti da fare sul piano finanziario. Quello che noi tutti vogliamo sapere è che tutto venga rispettato, in modo da non avere nulla da dubitare. L'unica aspettativa da parte di tutti è che la nuova società rispetti gli impegni e non faccia mancare il sostegno alla squadra".