ma che nel frattempo inizia ad apparire. La figura di Dean Holdsworth nell'orbita del nuovo Palermo calcio inizia ad assumere forme un po' più concrete, e non solo perchè l'ex calciatore inglese classe 1968 (ex tra le altre di Brentford, Wimbledon e Bolton Wanderers) ha presenziato in città negli ultimi due giorni, facendo la spola tra la sede del club in viale del Fante e il centro sportivo di Boccadifalco. Dean Holdsworth, infatti, con ogni probabilità diventerà il nuovo direttore sportivo del Palermo, stando almeno a quanto si legge sul suo profilo ufficiale su Linkedin. Sul noto "social network" specializzato come rete per proporre e cercare una occupazione, infatti, si legge che uno dei bracci destri del nuovo presidente rosanero Clive Richardson ha aggiunto la qualifica di Sporting Director del "Palermo Football club".ma una uscita allo scoperto così forte e improvvisa da parte di Holdsworth lascia intendere che le idee di quello che si avvia a diventare il nuovo direttore sportivo del Palermo sono molto chiare, oltre al fatto che la nuova proprietà "made in UK" del club rosanero fa sul serio e sta iniziando a delineare le nomine. Così, dopo Clive Richardson presidente ed Emanuele Facile amministratore delegato, ecco che un altro pezzo del nuovo mosaico dirigenziale del Palermo calcio prende forma. Il tutto sempre in attesa che arrivi il giorno della nuova conferenza stampa, preannunciata dallo stesso Facile e con ogni probabilità da posticipare al weekend in arrivo oppure all'inizio della prossima settimana. Da definire, ovviamente, anche il ruolo di Rino Foschi, il quale potrebbe restare come direttore dell'area tecnica ma ovviamente con la forte influenza di Holdsworth al suo fianco.