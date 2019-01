con la vittoria in trasferta contro il Cittadella e festeggiato il titolo di campioni d'inverno fra poco più di una settimana sarà nuovamente campionato con la sosta invernale che ormai è agli sgoccioli per il Palermo di Roberto Stellone. Ieri i rosanero sono tornati in campo al 'Tenente Onorato' per riprendere la preparazione in vista della prima sfida del girone di ritorno contro la Salernitana, in programma venerdì prossimo alle 21, in cui il tecnico dei siciliani spera di recuperare l'attaccante macedone Iljia Nestorovski che dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha messo ko nelle ultime gare dell'anno potrebbe essere pronto al rientro nel match con i campani. L'obiettivo è però quello di non rischiare ricadute per il macedone il cui apporto in termini di gol si è fatto sentire nelle sfide specialmente contro Spezia e Cittadella.riguardano però un altro reparto che dall'abbondanza d'inizio stagione adesso si trova con gli elementi contati. La retroguardia rosanero infatti al rientro dalla sosta invernale dovrà fare i conti con due assenze importanti come quelle di Giuseppe Bellusci, fermato dal giudice sportivo per un turno, e Slobodan Rajkovic, ancora in fase di ripresa dopo l'infortunio al muscolo soleo sinistro. Ecco perchè per la seconda gara di fila la coppia di centrali rosanero sarà quella composta da Roberto Pirrello e Przemyslaw Szyminski che dopo aver ben figurato contro il Cittadella, con il polacco che giocò nel ruolo di terzino al posto di Aleesami ed il siciliano al fianco di Bellusci come secondo centrale, avranno una seconda chance per aumentare le loro quotazioni all'interno di un gruppo che fino ad ora li ha visti poco impiegati nonostante le indubbie qualità.con Bruno Tedino, che lo impiegò consecutivamente con Foggia, Perugia e Brescia, mentre Szyminski dopo i primi 90' disputati per intero proprio contro la Salernitana ed uno spezzone con la Cremonese non trovò più posto fino al ritorno di Stellone sulla panchina rosanero che nelle ultime cinque gare ne ha apprezzato la duttilità e sopratutto la puntualità nel farsi trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa. Il gol contro l'Ascoli, il primo del polacco con la maglia del Palermo, è l'esempio di come il numero 24 abbia sfruttato al meglio le occasioni messe a disposizione dal proprio tecnico. Con l'addio di Struna, ed le probabili cessione in prestito di Ingegneri e Accardi durante la finestra di mercato invernale, nella difesa rosanero potrebbero dunque rafforzarsi la posizione di una nuova coppia di centrali.