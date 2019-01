“Il regolamento non dipende da me ma dalla Camera di Commercio. La comunicazione noi l’abbiamo già data, quindi il passaggio di proprietà è avvenuto. Fanno fede il libro soci e i certificati azionari. La camera di commercio non accetta comunicazioni che siano anteriori alla presentazione di bilancio su questi aspetti. I pagamenti di dicembre li pagherà la nuova società, è incarico dei nuovi soci e del nuovo consiglio di amministrazione. Verrà comunicata a breve la data della conferenza stampa“.

. Clive Richardson, Dean Holdsworth ed Emanuele Facile anche quest'oggi si sono recati allo stadio "Renzo Barbera" per proseguire il lavoro iniziato ieri. Facile, amministratore delegato del club di viale del Fante, intercettato dai cronisti presenti ha cercato di chiarire alcuni aspetti relativi al passaggio di proprietà: