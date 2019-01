In particolare, si sono incontrati il nuovo presidente Clive Richardson, l'amministratore delegato Emanuele Facile e i consiglieri John Treacy e Dean Holdsworth. L'unico dirigente italiano fin qui annunciato dalla società che ha preso in gestione il club di viale del Fante è arrivato allo stadio intorno alle 8, raggiunto un paio di ore dopo dal resto dei membri del Consiglio di Amministrazione del Palermo. Ed Emanuele Facile, lasciando gli uffici societari presso lo stadio "Renzo Barbera", ha rilasciato quattro battute per dare qualche chiarimento ai giornalisti presenti: "Il passaggio di proprietà non viene più accettato dal registro delle imprese, ma viene comunicato in sede di presentazione del bilancio. Le cariche sociali sono già state presentate. A breve ci sarà la conferenza stampa, non posso dire se incontreremo il sindaco".