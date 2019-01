dovrà guardarsi bene da alcuni dei protagonista della sua storia recente. Alla ripresa del campionato infatti ripartirà la sfida fra i rosanero e le dirette inseguitrici che al momento sono Brescia, Lecce e Hellas Verona, formazioni allenate tutte da ex calciatori che in Sicilia hanno lasciato un segno importante come Eugenio Corini, Fabio Liverani e Fabio Grosso. I lombardi allenati dal 'Genio' al momento sono i rivali più vicini al primato del Palermo con i loro 32 punti e, allo stesso tempo, possono vantare d'essere gli unici ad aver battuto in campionato i rosanero mentre il Lecce ed il Verona, entrambe a quota 30 con sette punti di distanza, hanno rispettivamente perso e pareggiato con la prima della classe. I rosa comunque non possono dormire sonni tranquilli dato che queste tre squadre, insieme a Pescara e Benevento, sono pronte ad approfittare di un loro passo falso.con il miglior attacco del campionato, grazie al suo bomber Alfredo Donnarumma capace di mettere a segno fino ad ora 14 gol, si trova proprio davanti al Palermo in questa particolare classifica grazie ai 35 gol totali realizzati rispetto ai 31 degli uomini di Stellone che però nel confronto con le rondinelle hanno un ruolino di marcia nettamente migliore nelle sfide disputate in trasferta. Nel girone d'andata la squadra di Corini ha infatti vinto in solo un'occasione lontano dal 'Rigamonti' (mentre nelle altre otto gare sono arrivati sei pareggi e due sconfitte, ndr) mentre al contrario nelle sfide casalinghe ha costruito il suo bottino di punti con sette successi su nove gare, compreso quello già citato con lo stesso Palermo che incontrerà al 'Barbera' il prossimo 15 febbraio.proprio le squadre allenate dagli ex in casa. Ecco che il Lecce, rivelazione del campionato con Liverani da neopromossa, farà visita il 3 marzo all'attuale capolista con l'intenzione di strappare un pass per la massima serie coronando il progetto del doppio salto in appena due stagioni. L'ex regista dei siciliani fino ad ora ha fatto sognare il pubblico pugliese grazie ad un ruolino di marcia sopratutto fuori casa da promozione con addirittura il primato di reti segnate (18) e delle partenze fulminee che molto spesso hanno spiazzato le avversarie anche se altrettanto spesso i giallorossi hanno perso punti preziosi a cavallo fra la prima e la seconda frazione.di Fabio Grosso, vera corazzata del campionato al pari dei rosanero, che ad inizio stagione partì con i favori del pronostico insieme a Palermo, Benevento e Crotone e dopo un buon avvio si perse nella fase centrale del girone d'andata per poi ritrovarsi nel mese di dicembre battendo rivali come Benevento, Pescara e Cittadella. Gli scaligeri affronteranno il Palermo il 7 aprile, quando ormai i giochi per la promozione saranno quasi delineati e alla fine del campionato mancherà poco più di un mese, ed è probabile che quel giorno assisteremo alla sfida fra i due bomber Nestorovski e Pazzini che rivaleggiano anche per il titolo di cannonieri anche se il macedone, fermo a quota cinque, si trova più attardato rispetto al collega veronese, a quota otto grazie anche a due triplette. Dunque la promozione passa dal recente passato che senza dubbio non farà alcuno sconto.