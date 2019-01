che manifesta la volontà di andar via e rimpiazzarle con altrettanti validi elementi. Sarà questa la strategia del Palermo per questo mercato invernale iniziato da qualche giorno ma che fa registrare già i primi concreti interessi verso i giocatori nella rosa dei siciliani che, trovandosi in scadenza di contratto a giugno 2019, diventano appetibili da acquistare subito con offerte che arrivano dalla massima serie. E' il caso di Andrea Rispoli, già l'estate scorsa in procinto di lasciare la Sicilia ma poi rimasto in mancanza di offerte concrete e soddisfacenti per la società rosanero, su cui adesso si sono rifatte sotto diverse squadre della serie A che necessitano di correttivi per migliorare le proprie squadre in vista di un girone di ritorno fondamentale. Ecco che per il terzino campano, che fino ad ora ha comunque trovato il suo spazio con nove gare disputate e 453' minuti sulle gambe, sembra profilarsi un derby di mercato tra formazioni emiliane.si è infatti già parlato qualche giorno fa, con i felsinei che grazie al tramite rappresentato da Tullio Tinti che in rossoblu ha già portato Sansone e Soriano, mentre nelle ultime ore da registrare c'è il sondaggio del Parma dell'ex ds Faggiano che dopo aver acquistato Martin Caceres cerca altri rinforzi sulle fasce da offrire al tecnico D'Aversa. Più defilato invece il Cagliari di Maran che sta alla finestra e attende le mosse delle due squadre emiliane che dunque nei prossimi giorni potrebbero dar vita ad un'asta per il giocatore. Diverso il discorso per Haitam Aleesami, che al pari di Rispoli ha il contratto in scadenza ed ha espresso la volontà di voler partire, con il norvegese che al momento però non ha ricevuto offerte ufficiali dall'Italia. Più probabile per il terzino sinistro un trasferimento all'estero. I rosa intanto sondano l'eventuale sostituto che può essere Robert Mazan, slovacco classe '94 in forza al Celta Vigo e reduce dal suo esordio nella Liga contro il Barcellona.In entrata i rosanero sondano il mercato in attesa di qualche occasione per rinforzare il centrocampo e dopo l'idea Falzerano, su cui però si è fiondata mezza serie B a caccia del giocatore del Venezia, l'ultimo nome potrebbe essere quello di Mirko Gori del Frosinone. Il mediano, reduce da un infortunio alla spalla, ha disputato appena 92' con i ciociari fino ad ora in serie A trovando pochissimo spazio nella squadra allenata prima da Longo e adesso da Baroni. Ecco perchè il 25enne potrebbe decidere di ripartire dal campionato cadetto con i rosanero che andrebbero a rinforzare un reparto che ha già dimostrato di essere frai i più forti e completi. Su Gori ci sarebbero però da battere gli eventuali inserimenti di Foggia e Cremonese che cercano un giocatore giovane ma allo stesso tempo con molta esperienza in serie B.