con cinque punti di distacco sulla seconda grande merito è anche suo che in zona gol in questo girone d'andata è risultato decisivo segnando e sopratutto facendo segnare i suoi compagni. Per Aleksandar Trajkovski il 2018 si è chiuso infatti con un bottino più che positivo di quattro gol in campionato (quello contro la Cremonese al 'Barbera' è sicuramente il suo più bello segnato fino ad ora con la maglia rosanero, ndr) e ben sette assist, otto se si considerano anche le gare disputate in Coppa Italia. Un dato che conferma l'importanza del trequartista macedone all'interno di questa squadra che quest'anno ha deciso di puntare forte sul suo talento caricato di ulteriori responsabilità da quel numero 10 che fino ad ora però non è pesato sulle spalle del calciatore nato a Skopje.che con Tedino in panchina aveva realizzato tre dei suoi quattro gol addirittura fra la seconda e la quarta giornata per poi lasciare il posto sul tabellino dei marcatori ai suoi compagni di reparto Nestorovski, Puscas, Moreo e Falletti. Poco male dato che il fantasista ha avuto modo comunque di rendersi più che utile alla causa rosanero dal ritorno sulla panchina di Roberto Stellone che ha puntato in maniera decisa su di lui schierandolo praticamente in tutte le occasioni possibili (l'unica gara saltata per squalifica da Trajkovski fu quella col Carpi per un totale di 1313' disputati in campionato fino ad ora). Certamente uno degli stakanovisti di questa squadra insieme ai vari Jajalo, Brignoli e Rajkovic che al pari del macedone non hanno quasi mai abbandonato il campo e su cui si regge la spina dorsale di un gruppo che punta dritto alla serie A.invernali l'obiettivo del numero dieci è quello di continuare a migliorare le proprie statistiche puntando a prendersi il titolo di miglior assist man del campionato, con l'albanese Memushaj che al momento lo insidia in vetta alla classifica, e con quello poter festeggiare ovviamente anche il ritorno nella massima serie che per Trajkovski rappresenterebbe il giusto premio per una crescita costante ma tortuosa in Sicilia. Dopo le prime due stagioni con più bassi che alti in A il macedone nel campionato cadetto sembra infatti essere finalmente maturato per ripresentarsi, stavolta da protagonista, nel palcoscenico che conta. Il Palermo e Roberto Stellone se lo augurano dato che il contributo che l'attaccante potrà dare fino all'ultima giornata sarà fondamentale.