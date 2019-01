“Tutte le strade portano a Malta, in pratica. Più precisamente portano ad un’entità il cui nome è presente nei Paradise Papers, il secondo più grande database reso noto sulle società offshore da parte del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi. A leggere i componenti del board c’è ben poco di inglese, dato che quasi tutti i membri sono italiani, ma andarli ad elencare sarebbe inutile. Abalone è infatti proprietaria di dieci fondi, tutti controllanti di almeno un sottocomparto. In gergo si chiamano «fondi-ombrello» e solitamente si utilizza questo schema per spostare l’investitore a seconda delle necessità”.

. L'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, sottolinea il collegamento tra Facile (amministratore delegato rosanero), Maurizio Belli (advisor della trattativa per la cessione agli inglesi) e la Abalone Asset Management. La compagnia maltese risulta essere legata a Financial Innovations via Finance Partners Group, che possiede "150 mila azioni tramite il fondo Open Capital Fund, un sottocomparto di Comos Sicav, altro fondo gestito proprio da Abalone”.. Il quotidiano regionale evidenzia inoltre che: