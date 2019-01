e fino ad ora l'ha dimostrato con il dato del secondo miglior score nel campionato di serie B dietro solo al Brescia di Eugenio Corini che con il capocannoniere Alfredo Donnarumma (14 gol per l'ex Empoli, ndr) guida la speciale classifca delle reti segnate a quota 35 punti. I rosanero di Roberto Stellone ne hanno segnate appena quattro in meno che, considerando l'assenza del proprio bomber Nestorovski nelle ultime tre gare di campionato contro Spezia, Ascoli e Cittadella, non è per niente un bottino da sottovalutare. L'arrivo della finestra di mercato invernale si sa però porta la tifoseria a sognare sempre qualcosa di nuovo ed ecco che, nonostante le smentite degli ultimi giorni da parte del direttore dell'area tecnica Rino Foschi che ha confermato in toto tutto l'attuale pacchetto offensivo, iniziano a circolare nomi intorno al club di viale del Fante.della punta inglese dello Sheffield United Billy Sharp, 33enne attuale capocannoniere in Championship e con una lunga carriera fra serie minori, che però Foschi ha tenuto a smentire categoricamente come obiettivo inseguito dal Palermo, nonostante l'arrivo della nuova proprietà potesse suggerire la volontà di portare un tocco britannico alla rosa dei siciliani. Scartata dunque l'ipotesi Sharp, almeno per il momento, nei giorni subito antecedenti all'inizio del mercato invernale (che parte ufficialmente oggi con sede ufficiale delle trattative all'Hotel Melià di Milano, ndr) il nome che stuzzica la fantasia dei tifosi rosanero non può che venire dalla serie A.(in foto ai tempi della promozione nella massima serie col Pescara, ndr) è infatti un profilo che, data la sua attuale situazione con il Genoa che lo ha messo ormai ai margini del proprio progetto tecnico data l'esplosione di Piatek e Kouamè, fa gola a diversi club non solo di B anche della massima serie. Sulla punta piemontese infatti c'è da registrare l'interesse in primis della Fiorentina, che dopo aver chiuso per Luis Muriel vorrebbe completare ulteriormente il suo reparto offensivo, e poi a ruota tanti altri club di serie B che offrirebbero all'ex Milan la possibilità di rilanciarsi dopo un paio di stagioni opache in Liguria. Fra le pretendenti in B ci sarebbero Cremonese, Ascoli ma non il Palermo che appunto resta solo una suggestione dato il primo posto in classifica. Quali possono essere dunque i nomi giusti per questo Palermo? Danilo Soddimo e Manuel Pucciarelli, rispettivamente in uscita da Frosinone e Chievo, possono essere delle valide alternative per completare un reparto già più che competitivo.