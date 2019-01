. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, infatti, è prevista per oggi alle ore 12 italiane l'assemblea della Pelican House Mining PLC, società che muterò la propria ragione sociale e la propria denominazione in Sport Capita Group.. Figure determinanti di tale riunione saranno Richardson e Treacy, che rileveranno (probabilmente) altre quote, visto che modificando il settore di investimento gli attuali azionisti potrebbero uscire di scena. Attualmente Treacy, attraverso Eight Capital, ha rilevato il 15,3% delle quote, mentre Richardson dovrebbe entrare in società tramite la Sport Capital Group Limited. Quest'ultima ha un capitale di 100 sterline, mentre quella quotata nel listino NEX solamente 124 mila euro. Chi immetterà i 20 milioni nelle casse del Palermo Calcio?