Sarebbe una mossa per cercare di agevolare i tifosi. Sarebbe una mossa per assecondare le richieste fatte pubblicamente da Roberto Stellone e dai suoi giocatori per riavvicinare la gente allo stadio e riempirlo per il rush finale del campionato di serie B. E sarebbe anche una suggestione che negli uffici di viale del Fante starebbero tenendo in seria considerazione in vista della ripresa del campionato, che tornerà il prossimo 19 gennaio con la sfida, in programma proprio al "Renzo Barbera" contro la Salernitana. Stando a quanto si apprende dai colleghi del Corriere dello Sport, i nuovi vertici del Palermo vorrebbero fare un primo regalo alla tifoseria dopo l'insediamento avvenuto ufficialmente negli ultimi giorni del 2018, e riaprire la campagna abbonamenti nei giorni immediatamente precedenti al match contro i campani di mister Gregucci potrebbe essere un'idea destinata a diventare realtà., con il dato più basso nell'era Zamparini che si è ripercosso anche nella media spettatori del girone di andata, uno dei più bassi della serie B nonostante il primato conquistato, confermato e rafforzato nelle tredici giornate in cui il Palermo è tornato sotto la guida di Roberto Stellone. Non è dunque da escludere che la nuova dirigenza composta per maggior parte dai nuovi soci inglesi, tenga in considerazione l'ipotesi di aprire la campagna abbonamenti per le nove partite casalinghe del prosieguo della regular season, ovviamente con prezzi adeguati al numero di gare da disputare nell'impianto di viale del Fante. Ovviamente finora si tratta solo di una suggestione che non ha visto conferme concrete da parte dei diretti interessati, ma stando ai continui appelli - puntualmente disattesi - fatti dallo stesso Stellone e dai suoi giocatori alla vigilia delle partite interne, e considerando anche il sogno di un "Barbera" nuovamente pieno, svelato da Rino Foschi nell'intervista di inizio 2019, non è da escludere che questa ipotesi possa prendere forma.