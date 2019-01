A giugno la Procura torna però alla carica con la richiesta del sequestro di un milione di euro al Palermo (cifra dissequestrata circa un mese dopo, ndr), e di arresti domiciliari per Maurizio Zamparini accusato di falso in bilancio e riciclaggio sui conti della società calcistica dal 2013 al 2016. Per l'accusa il Palermo sino al 2018 avrebbe ottenuto certificazioni di bilancio false con comunicazioni inesatte. “Il Tribunale del Riesame - dichiarò Zamparini sulla vicenda - ha concesso i domiciliari su richiesta della Procura, sapendo che sono non esecutivi per via del nostro ricorso che faremo in Cassazione, in cui verrà dimostrata da prove lampanti l’inconsistenza di tutte le accuse indiziarie. Ho incaricato i miei legali di Londra di portare il mio caso, per quanto sta accadendo con la Procura di Palermo, davanti al tribunale internazionale dei Diritti dell’uomo. Non richiederò danni ma la tutela della mia immagine di uomo profondamente onesto e lontano mille miglia dai reati che vengono ipotizzati”.

I casi giudiziari non interrompono però la ricerca di un nuovo acquirente della società con Zamparini che lavora incessantemente per trovare il suo successore. Il primo a bussare alla porta dell’imprenditore friulano è Raffaello Follieri, finanziere che si occupa di petrolio e gas, a cui il patron chiede garanzie già prima ad agosto. Alla società viene inviata dunque una lettera che informava dell’avvenuto versamento di 40 milioni di euro su un conto dedicato all'acquisto del Palermo calcio con la garanzia di provenienza dei fondi. Lo stesso Zamparini qualche giorno dopo si sbilancia su un suo imminente addio per lasciare spazio all’uomo d’affari italo-americano posto poi tornare sui suoi passi dopo aver certificato la mancanza di garanzie da parte di Follieri ed aver smascherato l’infondatezza di quella famosa lettera.

Dopo una conferenza stampa, in cui sono presidenti i vertici della nuova società, lo stesso Zamparini e l’advisor Belli restano tanti dubbi sulla concretezza della cessione della società. Dubbi che permangono lungo tutto il mese di dicembre fino al comunicato del 29 dicembre in cui Richardson conferma “l’avvenuto passaggio di proprietà del 100% delle azioni della società dal Sig. Maurizio Zamparini a Sport Capital Investments Ltd, società controllata da Sport Capital Group Ltd, in esecuzione dell’accordo preliminare firmato il 30 novembre”. Zamparini dunque saluta definitivamente, il Palermo riparte dagli inglesi anche se i prossimi passi del nuovo Cda saranno fondamentali per capire le reali intenzioni della nuova proprietà.

