e nuovamente dal trevigiano al romano, dal sogno promozione sfumato in quel di Frosinone al nuovo progetto ripartito ancora una volta dallo stesso tecnico che qualche mese prima aveva sfiorato quella serie A che adesso vuole riprendersi a suon di risultati. Il 2018 andato in archivio per il Palermo può sintetizzarsi in questo modo con un’altalena di emozioni che ha visto negli ultimi dodici mesi i rosanero perdere il primato fino a doversi giocare i playoff per poi rinascere come una delle formazioni più forti della cadetteria nell’anno successivo. Il nostro racconto dell’ultimo anno parte dunque dallo sterile pari di Spezia per 0-0 contro l’ex Gilardino con l’ormai ex Tedino che ripartiva da un ottimo girone d’andata chiuso a quota 39 punti divenuti 43 dopo la vittoria interna contro il Brescia che porta le firme di Chochev e Gnahorè. I siciliani a quel punto si trovano appaiati con il Frosinone mentre Empoli e Parma sono più attardate.del 2 febbraio a segnare in maniera netta il percorso dei rosa che al ‘Castellani’ cadono pesantemente per 4-0 contro quella che diventerà poi la nuova capolista non sbagliando praticamente più un colpo da lì fino alla conclusione del campionato. Il Palermo invece subisce pesantemente invece la mazzata presa dai ragazzi di Andreazzoli perdendo le seguenti due gare contro Foggia e Perugia e pareggiando quella contro la Pro Vercelli con la classifica che in poche settimane viene stravolta portando Nestorovski e compagni dal primo al terzo posto con addirittura sette punti di distacco dall’Empoli primo. Nemmeno a dirlo la posizione di Tedino in poco tempo viene messa in crisi da questi risultati con il contestato match di Pasquetta contro il Parma che vede i ducali imporsi con un rocambolesco 3-2.e sopratutto nello scontro diretto al ‘Barbera’ contro il Frosinone riportano un po’ di sereno fra i rosanero anche se dopo il pesante 3-0 subito il 24 aprile al ‘Penzo’ risulterà decisivo per l’esonero del tecnico friulano che lascia dopo 38 giornate con il patron Zamparini che gli preferisce Roberto Stellone a lungo inseguito già in passato dal vulcanico presidente. Al tecnico ex Frosinone vengono date dunque a disposizione le ultime quattro giornate di campionato per riportare la squadra dal quarto posto quantomeno al secondo che significa promozione diretta, dato che l’Empoli a poche giornate dalla fine è già matematicamente promosso con un vantaggio incolmabile. Stellone chiude la stagione con un bottino di otto punti (frutto di due vittorie e due pareggi, ndr) che servono solo a consolidare però la quarta posizione con il Palermo che chiude a soli due punti dalla matematica promozione andandosi a giocare la serie A ai play off., grande trascinatore nella parte finale della stagione, decide i match contro il Venezia e la finale d'andata con il Frosinone anche se è la decisiva sfida di ritorno allo 'Stirpe' che entrerà nella storia del club rosanero come una delle pagine più amare. Il risultato finale di 2-0 in favore dei ciociari in realtà infatti è macchiato dal lancio in campo di diversi palloni da parte della panchina dei padroni di casa, con l'intenzione di interrompere il gioco mentre i rosa sono protesi in attacco alla ricerca del pari, e la successiva invasione di campo molti minuti prima della fine del match. Le seguenti polemiche, che hanno riempito tutta l'estate rosanero con vari ricorsi presentati al cospetto di quasi tutti gli organi sportivi e non, il Palermo ha dovuto rinunciare all'idea d'essere ripescato in serie A ripartendo ancora una volta dal campionato cadetto., tornato dopo la rinuncia di Stellone, con Rino Foschi come direttore dell'area tecnica e gran parte del gruppo dell'anno precedente convinto a restare nonostante i tanti contratti in scadenza (su tutti i vari Nestorovski, Jajalo, Rispoli, Struna e Alesami), con qualche addio obbligato per far cassa (La Gumina, Gnahorè, Coronado) e qualche rinforzo per puntare nuovamente alla A ( Brignoli, Salvi, Mazzotta, Haas, Falletti e Puscas). I rosa non partono però benissimo con l'allenatore friulano e dopo appena cinque giornate la società decide di sollevarlo per la seconda volta dal suo incarico dopo il ko contro il Brescia. Tocca dunque nuovamente a Stellone che prende per mano uno squadra al quinto posto e in dodici giornate la porta a primeggiare in campionato con una media da promozione. Il girone d'andata si chiude dunque esattamente come l'anno precedente, con i rosa in testa sperando, com'ė ovvio, in un finale differente.