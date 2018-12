dopo la fine del girone di andata ma in vista di due appuntamenti importanti, ovvero l'inizio del 2019 e la riapertura del mercato, che per tutto il mese di gennaio ci accompagnerà. Intervistato dai colleghi di TRM, il direttore dell'area tecnica del club di viale del Fante sostiene che non saranno necessari grandi interventi sul fronte degli acquisti: "Stiamo bene come stiamo. Stanno facendo un aumento di capitale. Noi stiamo lavorando e siamo contenti del rendimento della squadra. È un gruppo che vogliamo mantenere. Ci sono due giocatori in scadenza che hanno fatto bene e sanno che se vogliono andar via io non ho pretese. Non abbiamo scontenti e contenti, chi resta svincolato sa che se raggiungiamo l’obiettivo avranno un contratto importante. Certo, se non raggiungiamo l’obiettivo, non avranno il contratto importante. Siamo contento di quello che abbiamo e credo che non abbiamo bisogno di grandi giocatori, poi se dovesse capire un giovane interessantissimo che potrebbe sostituire Struna questo non lo escludo e abbiamo la possibilità di farlo".che vedranno scadere il prossimo 30 giugno il contratto che li legano al Palermo. Si pone l'accento soprattutto sulle posizioni di Andrea Rispoli e Haitam Aleesami, che notizie alla mano sarebbero gli unici due giocatori in scadenza di contratto ad avere offerte già per gennaio, com'è accaduto per lo stesso Struna. Foschi, a domanda risponde così: "Rispoli e Aleesami facciano quello che vogliono. Noi siamo contenti perché sono giocatori seri, ma se hanno la possibilità di andar via io non voglio nulla. Sono già pronto per sostituirli. Se rimangono sono stimolati dalla possibilità di avere un grande contratto qualora dovessimo andare in Serie A. Io mi auguro che vogliano restare qui per voler fare la Serie A col Palermo. Se non sono contenti possono andare, io so già dove andare per sostituire a coppia. Non abbiamo problemi. Io questa estate ho subito avuto buone sensazioni. Stanno lavorando bene sia gli svincolati che gli altri. Questa è la cosa più importante".Tutto è stato ufficializzato, definito e comunicato poche ore prima della gara vinta sul campo del Cittadella, e Foschi sostiene che, dopo aver conosciuto Richardson e gli altri componenti della cordata, non si può che avere massima fiducia e qualche aspettativa importante per i nuovi proprietari del club: "Io posso garantire che questa nuova società vuole continuare il lavoro iniziato questa estate. Se c’è bisogno di un qualcosa loro sono pronti. Qualora dovesse servire qualche innesto loro sono pronti, vogliono andare in Serie A e fare bene. Loro vogliono fare la Serie A a livelli altissimi, fare lo stadio e il centro sportivo. I presupposti ci sono. È un gruppo serio, sono imposti a tutti. Devono completare il discorso, poi vedremo. Io con Palermo ho un feeling particolare e non mi va dire delle stupidaggini alla città. Come sono nuovi per voi sono nuovi per me. Fino ad oggi quello che ho toccato per mano è quello che vi ho detto. Poi può essere che a fine anno io non sia nemmeno il direttore sportivo ideale per loro e che abbiano uno più bravo di Foschi. Sono sicuro che è un gruppo che vuole far bene".