PALERMO - Ci sono diversi motivi per gioire del successo di ieri del Palermo a Cittadella, oltre ovviamente a quello di aver raggiunto il titolo di campioni d'inverno per il secondo anno consecutivo. I rosanero di Roberto Stellone infatti girando a quota 37 punti hanno stabilito un primato assoluto per il campionato cadetto, che quest'anno vede partecipare per la prima volta diciannove formazioni, in diciotto incontri a disposizione dato il turno di riposo imposto a tutte le partecipanti. Nestorovski e compagni poi hanno fatto meglio della passata stagione in cui, con ben tre gare in più da disputare, chiusero sempre da campioni d'inverno ma con soli due punti in più rispetto al Palermo di quest'anno segno che il progetto messo in piedi dalla società continua ad essere valido se non ancora più importante.

Benevento e a ruota Verona, Spezia, Foggia e Cremonese. I rosa non sono il miglior attacco, guidato dal Brescia a quota 35, ma hanno mandato più uomini a rete. Fra le 31realizzate 19 sono arrivate dall'attacco, 3 dal centrocampo e 8 dalla difesa.

La difesa poi con ben sei marcatori diversi (Szyminski, Bellusci, Salvi, Rajkovic, Struna e Mazzotta) è il più prolifico del campionato cadetto. Tutti dati confortanti che dovranno trovare riscontro anche nel 2019 che sta per arrivare.

sulla panchina rosanero che dal suo arrivo alla sesta giornata, dopo la breve parentesi con Bruno Tedino, si è saputo calare nuovamente nella realtà palermitana, grazie anche all'esperienza maturata nell'amaro finale della stagione precedente con la finale playoff persa contro il Frosinone, e saper trasformare la delusione in energia positiva per tentare nuovamente la scalata alla promozione stavolta dalla porta principale. Il tecnico romano può dunque dirsi soddisfatto in quanto con il successo di ieri ha portato a 13 i suoi risultati utili consecutivi, lontani ancora dai 20 di Beppe Iachini nell'ultima stagione della promozione, ma che gli permettono di agganciare Fernando Veneranda fra gli allenatori subentrati in corsa che nella stagione 1985-86 raggiunse il medesimo risultato.c'è poi quello della miglior difesa con i soli 13 gol subiti in 18 gare. Dato mantenuto invariato ieri al 'Tombolato' contro l'unica outsider che avrebbe potuto insidiare i rosanero, visto che il Cittadella prima di incontrare i siciliani si trovava al secondo posto con 16 gol prima di subire quello di Falletti. C'è poi la speciale classifica dei punti realizzati in trasferta con i rosa che chiudono al comando a quota diciotto frutto di cinque vittorie e tre pareggi con il Lecce di Liverani che col pareggio esterno contro lo Spezia si ferma a 15. Il Palermo infine è la squadra che fino ad ora è riuscita a mandare in rete più giocatori (14 con le reti di Chochev e Szyminski contro l'Ascoli, ndr) che permettono di sopravanzare il