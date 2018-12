“Abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra che gioca bene al calcio e che veniva da un periodo negativo per quanto riguarda i risultati e non di prestazioni. La sconfitta con il Verona non era meritata come secondo me quella di oggi, bisogna infatti dare atto e merito al Cittadella che ha giocato un ottimo primo tempo e avrebbe meritato il vantaggio. Siamo stati bravi e fortunati a non subire gol, anche nella ripresa nei primi minuti hanno colpito due pali e anche lì siamo stati bravi a ripartire e a colpire in contropiede. Siamo stati cinici, è una vittoria che mi tengo stretta anche se non la reputo una vittoria meritata”.

PALERMO - Una vittoria sofferta ma fondamentale per metter un ulteriore mattoncino nella rincorsa alla serie A. Per Roberto Stellone il successo contro il Cittadella è il frutto di un grande lavoro di sacrificio e di squadra, queste le sue parole al termine del match del 'Tombolato':