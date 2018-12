PALERMO (4-3-2-1): Pomini; Salvi, Pirrello, Bellusci, Szyminski; Chochev, Jajalo, Murawski; Falletti, Trajkovski; Moreo.

che ha visto fino ad ora il Palermo grande protagonista dall'arrivo di Roberto Stellone. I rosanero affrontano oggi pomeriggio al 'Tombolato' (diretta LiveSicilia Sport dalle 14.10) il Cittadella di Venturato per aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno. Ai rosa basterà infatti anche un pareggio contro i veneti per avere la meglio sul Brescia che si trova a tre punti di distanza dai siciliani e, allo stesso tempo, impegnato in trasferta nel difficile campo del Benevento. Un'occasione ghiotta per il tecnico rosanero che però dovrà vedersela con un Cittadella tutt'altro che arrendevole dato che i granata si trovano al settimo posto con 26 punti in piena zona play off e proveranno a regalarsi un'ultima gara da sogno contro la capolista.Stellone nel turno infrasettimanale ha perso anche Rajkovic e Aleesami, dopo aver dovuto già rinunciare a Nestorovski e Mazzotta, con la conseguente rivoluzione che ha riguardato le scelte in difesa per i rosanero. L'allenatore romano non ha voluto però fare pretattica e alla vigilia del match col Cittadella ha annunciato la formazione che scenderà in campo oggi. Davanti a Pomini, che torna dopo l'ottimo match disputato con il Livorno, i rosa giocheranno infatti con una difesa a quattro con l'ex di turno Salvi, Pirello, Bellusci e Szyminski con il difensore siciliano ed il polacco che prendono il posto rispettivamente di Rajkovic e Aleesami. A centrocampo accanto a Jajalo giocherà ancora Chochev, che ha ripreso il ritmo gara e anche tanta fiducia col gol all'Ascoli, e Murawski che vince il ballottaggio con Haas. In avanti confermato il pacchetto composto dai trequartisti Falletti e Trajkovski e l'unica punta Moreo.Venturato vuol tornare al successo dopo praticamente un mese e sopratutto per dimenticare il pesante poker subito appena tre giorni fa dall'Hellas Verona dunque si presenta al match col Palermo con un 4-3-1-2. In difesa davanti al portiere Paleari giocheranno Cancellotti, Adorni, Camigliano e Ghiringhelli mentre a centrocampo ai lati del regista Maniero agiranno Pasa e Branca. In attacco senza lo squalificato Schenetti spazio a Finotto e Panico con Strizzolo ad inventare alle loro spalle.Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli; Pasa, Maniero, Branca; Strizzolo; Finotto, Panico.