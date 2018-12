POMINI 6,5 Solita grande parata per l'ex Sassuolo che nel primo tempo salva il risultato su Panico.SALVI 6 Contro la sua ex squadra il terzino disputa una gara onesta senza particolari discese da segnalare.PIRRELLO 6,5 Il prodotto della Primavera rosanero prende il posto di Rajkovic e non ne fa sentire l'assenza.BELLUSCI 6,5 Un gigante il centrale rosanero che si batte senza paura su ogni pallone e non si fa pregare quando c'è da spazzare l'area.SZYMINSKI 6,5 Il polacco conferma l'ottimo spezzone giocato contro l'Ascoli e in un ruolo non proprio gradito si distingue per corsa e precisione.CHOCHEV 6,5 Buona gara per il bulgaro che sfiora nel primo tempo il vantaggio, conferma i netti progressi delle ultime giornate.JAJALO 6,5 Prova troppo spesso la giocata personale sintomo di una grandissima sicurezza. Il bosniaco è l'uomo in più a centrocampo.MURAWSKI 6 Un pò in difficoltà il polacco, nella ripresa fa spazio a Haas.TRAJKOVSKI 7 Grandissima parte del gol di Falletti va al macedone che confeziona tutta l'azione. Potrebbe realizzare un gol anche nel primo tempo.FALLETTI 7,5 Oltre a segnare il suo terzo gol il sudamericano offre una grande prestazione giocando bene con i compagni di reparto in attacco.MOREO 6,5 Gara di sacrificio per il milanese che lotta su ogni pallone ed in certe occasioniHAAS S.VPUSCAS S.VFIORDILINO S.V