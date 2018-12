Il terzino destro rosanero ha vissuto tre anni splendidi al "Tombolato", ed essere andato via dal suo ex stadio con tre punti, al termine di una gara molto tosta, è frutto di gioia, come rivela lo stesso Salvi in zona mista: "È stata una partita non a senso unico, ma molto difficile. Loro hanno fatto la partita, noi abbiamo fatto gol. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti di difficoltà, portiamo a casa tre punti importantissimi su un campo molto difficile. Voglio essere campione a maggio o prima se possibile, non importa nulla essere campioni d'inverno. Sono piccole soddisfazioni, ma la cosa importante è vincere il campionato. Stiamo andando bene ma guardare la classifica adesso non serve a nulla, bisogna guardare partita per partita e cercare di fare più punti possibili. Magari festeggiare ad aprile, l'obiettivo è la serie A, non l'ho mai fatta e mi piacerebbe vincere il campionato. Il ritorno da avversario? C'è grande gioia nel rivedere vecchi amici e compagni, un pizzico di emozione c'è stata".