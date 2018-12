Il terzino norvegese si è sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado moderato al flessore sinistro, mentre il difensore serbo ha evidenziato una lesione di grado lieve al muscolo soleo sinistro. Due infortuni che ne pregiudicheranno la presenza contro il Cittadella e che "inguaiano" il tecnico rosanero che in difesa, dopo l'addio di Struna direzione Stati Uniti, è davvero con gli uomini contati. Si dovrebbe tornare dunque alla difesa a tre con Bellusci unica certezza che giocherà con Salvi, già adattato in un retroguardia di questo tipo col Crotone, e Szyminski che nei minuti finali contro l'Ascoli ha giocato da terzino al posto di Aleesami trovando anche il gol. si è sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado moderato al flessore sinistro, mentre il difensore serbo ha evidenziato una lesione di grado lieve al muscolo soleo sinistro. Due infortuni che ne pregiudicheranno la presenza contro il Cittadella e che "inguaiano" il tecnico rosanero che in difesa, dopo l'addio di Struna direzione Stati Uniti, è davvero con gli uomini contati. Si dovrebbe tornare dunque alla difesa a tre con Bellusci unica certezza che giocherà con Salvi, già adattato in un retroguardia di questo tipo col Crotone, e Szyminski che nei minuti finali contro l'Ascoli ha giocato da terzino al posto di Aleesami trovando anche il gol.

, specialmente in difesa, dopo appena due giorni dall'ultima sfida vinta con un rotondo 3-0 sull'Ascoli. Per il Palermo di Roberto Stellone non c'è infatti nemmeno il tempo di godersi il ritorno al successo davanti ai propri tifosi che si torna subito in campo domani contro il Cittadella in trasferta per chiudere al meglio questa prima parte di campionato che ha visto come grande protagonista proprio la formazione siciliana che contro i veneti può festeggiare il suo secondo titolo consecutivo di campione d'inverno fra i cadetti. Per farlo dovrà trovare il successo anche al 'Tombolato' con un undici di partenza rivoluzionato rispetto a quello di giovedì scorso in cui oltre alle note assenza di Mazzotta e Nestorovski dovrà fare a meno anche di Aleesami e Rajkovic.con Fiordilino che vista l'assenza del norvegese e di Mazzotta giocherà sulla fascia sinistra avendolo fatto già in passato con buono spirito di sacrificio. Oltre all'inamovibile Jajalo le altre scelte dovrebbe riguardare Chochev e Murawski con Haas che tornerebbe in panchina. Sulla linea della trequarti infine confermato l'esperimento con Trajkovski e Falletti alle spalle dell'unica punta che sarà ancora Moreo, visto l'ottimo momento di forma dell'attaccante milanese. In panchina per la seconda gara consecutiva ci sarà Puscas anche se il rumeno in questa occasione potrebbe avere l'occasione di subentrare a gara in corsa per dare sostegno o far rifiatare il compagno di reparto.