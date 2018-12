, da un altro pesante 3-0 contro il Pescara più di un mese fa, e che il rotondo risultato di ieri contro l'Ascoli è riuscito a portare forse nel momento migliore per i rosanero di Roberto Stellone durante la corsa al titolo di campione d'inverno e, più un generale, nell'aggiungere un ulteriore tassello al progetto di risalita in serie A. Per il Palermo infatti il successo contro i marchigiani di Vivarini, fino a quel momento sempre una spina nel fianco per qualsiasi squadra con velleità d'alta classifica (ne sanno qualcosa Lecce, Pescara, Benevento, Hellas Verona e Brescia, ndr), vale molto non solo in termini semplicistici di classifica, con i rosanero che hanno la miglior difesa e il secondo miglior attacco a cui adesso basta solo vincere a Cittadella per chiudere questo 2018 in testa alla graduatoria, ma anche in chiave psicologica visto che dopo gli ultimi pareggi, che avevano comunque allungato la serie di risultati utili consecutivi, i siciliani avevano perso un pò la strada maestra tracciata dal proprio tecnico., dodicesimo risultato positivo di fila per il tecnico romano che ormai intende riscrivere questo record giornata dopo giornata dopo aver superato quello di Iachini risalente all'ultima promozione rosa, ha raggiunto quota sette successi con cinque pareggi all'attivo. Una media promozione che si attesta sopra i due punti a gara e che proseguendo su questa strada potrebbe portare tranquillamente il Palermo verso quella quota di 75 punti fissata dall'estremo difensore Alberto Brignoli qualche settimana fa. Proseguire con questo ritmo vorrebbe dire anche tentare la scalata al record di 86 punti dato che a questo punto della stagione 2013/2014 i rosa di Iachini, con ben tre giornate disputate in più rispetto all'attuale stagione con un campionato a 22 squadre, si trovano a 37 punti rispetto ai 34 fatti da Moreo e compagni., con tre turni di differenza rispetto alla squadra di Iachini se si considera anche il turno di riposo che i rosa hanno scontato fino ad ora, può dunque effettuare il giro di boa a soli tre punti di distanza da quella che venne giustamente considerata una corazzata con giocatori come Dybala, Belotti e Vazquez che si portarono a casa la promozione con diverse giornate d'anticipo. L'allenatore rosanero comunque resta concentrato sul pezzo e sa già che domenica ci sarà da lottare per chiudere al meglio questo 2018 facendo anche i conti con l'infermeria che potrebbe riempirsi di altri elementi. Dopo Mazzotta e Nestorovski infatti ieri anche Aleesami (problema alla coscia sinistra) e Rajkovic hanno lamentato dei fastidi dopo la sfida all'Ascoli da valutare prima di rischiare altre defezioni. Col Cittadella l'allenatore schiererà in ogni caso chi sta meglio per poi provare a recuperare più elementi possibile grazie alla lunga pausa d'inizio anno.