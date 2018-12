ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Addae, Traiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Rossetti.

quest'ultima ben accetta in qualsiasi modo arrivi sia col bel gioco che con una gara poco esaltante. Per Roberto Stellone è questo l'obiettivo del turno infrasettimanale in programma oggi contro l'Ascoli al 'Barbera' (diretta LiveSicilia Sport dalle 20.10) con i rosanero che dopo essere stati agganciati dal Brescia dell'ex Eugenio Corini sono chiamati a rispondere dopo un mese in cui fino ad ora è arrivato un solo successo e più in generale una parentesi di quattro pareggi nelle ultime cinque disputate dai siciliani. Al 'Barbera' arriva l'Ascoli di Vivarini che può definirsi a pieno titolo 'stoppa grandi' dato che all'attivo ha successi contro Benevento, Hellas Verona, Lecce e pareggi contro Brescia e Pescara. Un biglietto da visita importante per i marchigiani che costringe Stellone a cambiare nuovamente volto alla sua formazione.Quasi in concomitanza con il periodo di feste il tecnico rosanero opterà dunque per un modulo ad albero di Natale, con tre cambi rispetto alla gara con lo Spezia in confronto ai cinque che avrebbe voluto fare se Nestorovski e Mazzotta non fossero stati out per infortunio. Spazio dunque a Rispoli dall'inizio nella difesa a cinque con Aleesami costretti agli straordinari nell'altra fascia con Bellusci e Rajkovic ancora coppia centrale. A centrocampo due novità accanto a Jajalo con Chochev e Haas dall'inizio mentre in attacco Stellone richiama in panchina un Puscas appannato e schiera l'unica punta Moreo con Trajkovski e Falletti a supporto.I bianconeri di Vivarini si presentano con un modulo molto simile, il 4-3-1-2, con le due punte Beretta e Rossetti sostenute dal trequartista ex Genoa Ninkovic anche se il bomber della squadra, Matteo Ardemagni, partirà dalla panchina. In difesa davanti a Perucchini giocheranno Laverone e D'Elia come terzini e Brosco e Valentini coppia centrale. Addae, Traiano e Frattesi. Attenzione poi anche Simome Ganz altra carta che Vivarini può giocarsi in attacco.Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Chochev, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski; Moreo.Fabio Piscopo di Imperia.