A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 29 Puscas, 31 Pirrello, 34 Cannavò, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

ASCOLI: 22 Perucchini, 37 Laverone, 23 Brosco, 2 Valentini, 6 D'Elia, 30 Frattesi, 5 Troiano (cap.), 17 Cavion, 11 Ninkovic, 21 Beretta, 10 Rosseti.

A disp: 12 Bacci, 40 Scevola, 4 De Santis, 8 Carpani, 9 Ganz, 14 Padella, 15 Quaranta, 16 Casarini, 18 Parlati, 19 Addae, 20 Kupisz, 39 Ngombo.

All: Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Fabio Piscopo (Imperia).

8' Colpo di testa di Moreo stavolta su cross di Trajkovski.6' Moreo e Falletti combinano bene con il sudamericano che crossa forte e rasoterra trovando una deviazione di un difensore ascolano.5' Prova Rispoli ad inserirsi ma il terzino non trova la deviazione giusta in area.1' Subito occasione per i rosanero con Trajkovski che scende sulla fascia destra e crossa rasoterra per Falletti che conclude di prima intenzione alto sopra la traversa.Batte il Palermo,Squadre fra poco in campo, Stellone conferma il 4-3-2-1 con Moreo al vertice dell'attacco con Falletti e Trajkovski a supporto. Nell'Ascoli spazio invece alla coppia composta da Rosseti e Beretta con Ninkovic sulla trequarti.1 Brignoli, 3 Rispoli (cap.), 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 32 Haas, 8 Jajalo, 18 Chochev, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 9 Moreo.