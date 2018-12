e per il Palermo di Roberto Stellone dopo il pareggio contro lo Spezia è nuovamente campionato. I rosanero saranno impegnati domani al 'Barbera' nella delicata sfida infrasettimanale contro l'Ascoli di Vivarini che negli ultimi due turni è stato capace di bloccare sul pari squadre come Cittadella e Ascoli e che contro i rosanero vuole proseguire nella sua striscia positiva di 'ammazza grandi' dato che all'attivo ha anche un pareggio contro il Pescara e successi contro Lecce, Hellas Verona e Benevento. I siciliani dovranno dunque impegnarsi per superare l'ostacolo marchigiano con Stellone che rispetto all'ultima trasferta è intenzionato a cambiare assetto alla propria squadra.con il turno over che la farà da padrona, dato l'altro match ravvicinato che attende i rosanero domenica 30 stavolta contro il Cittadella in trasferta. In difesa, ormai ufficiale l'addio di Struna direzione campionato statunitense, davanti a Brignoli oltre agli inamovibili Bellusci e Rajkovic dovrebbe essere il turno di Pirrello che dopo un ottimo avvio di campionato con Tedino non ha più trovato il campo con continuità. Per l'ex Livorno sarà comunque ballottaggio con il polacco Szyminski che però non è apparso sicuro nell'ultima occasione in cui è stata utilizzata la retroguardia a tre., con il norvegese chiamato agli straordinari vista l'assenza per infortunio di Mazzotta e l'ex Parma che invece farà recuperare Salvi dopo il match di La Spezia, mentre gli interni di centrocampo sono Jajalo e Haas, lo svizzero torna dopo il turno di riposo concesso da Stellone nell'ultima gara. In attacco si torna alla formula con il trequartista dietro le due punte. Falletti in tal senso, reduce dal suo secondo gol in campionato e da una buona prestazione in Liguria, parte favorito su Trajkovski per dar supporto alla coppia d'attacco che per forza di cose sarà ancora quella composta da Moreo e Puscas, col rumeno ancora a digiuno di gol da più di un mese.