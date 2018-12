penultimo atto di un 2018 che potrebbe chiudersi con il sorriso per la formazione rosanero. Nella conferenza stampa che precede la sfida contro i bianconeri marchigiani, però, il tecnico romano fa sapere che cambierà qualche pedina rispetto al pari di La Spezia, in nome delle rotazioni che aveva già preannunciato: "Gli infortuni di Mazzotta e Nestorovski hanno un po' cambiato i programmi - svela Stellone - . Rispetto alla gara contro lo Spezia cambieranno tre uomini. I dubbi possono venire quando la squadra soffre gli avversari, ma quando la squadra, al di là dei pareggi, riesce a dare segnali importanti, c’è poco da cambiare. Questa squadra ha vinto e pareggiato con tutti i moduli. Abbiamo dimostrato di poterli interpretare bene tutti, e io sono soddisfatto di come stiamo giocando".in funzione delle condizioni dei giocatori a disposizione. Quello che non dovrebbe cambiare è l'utilizzo di Falletti e Trajkovski insieme dal primo minuto, come conferma lo stesso Stellone che ammette di non aver potuto pensare a soluzioni alternative che mantengano freschezza e pericolosità della squadra: "Abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Abbiamo lavorato su due moduli, con un centrocampo a tre potremmo avere più copertura mentre con un 4-4-2 andiamo a sfruttare gli esterni. Se dovessimo vincere con l’Ascoli possiamo andare a Cittadella in maniera diversa". Pertanto, qualora il Palermo dovesse abbandonare il 4-2-4 visto al "Picco" per passare alla difesa a tre, certamente uno tra Moreo e Puscas partirebbe dalla panchina., o comunque alle squadre date come candidate alla promozione. Basti pensare alle vittorie contro Lecce e Verona in casa e a quella sul campo del Benevento, ma anche al pareggio imposto in trasferta a Pescara. Stellone non intende fidarsi dell'avversario, e quindi invita il suo Palermo a fare una gara attenta e soprattutto concreta in zona gol: "L'Ascoli è una squadra in salute, tosta e ben allenata. Ha vinto con Benevento, Verona e Spezia, con le grandi si esalta, noi dal canto nostro dobbiamo scendere in campo per vincere. Nell’ultimo periodo abbiamo raccolto meno di quanto espresso in campo, serve un pizzico in più di concretezza in avanti". Anche perchè il Brescia continua a vincere e a insidiare il Palermo, anche se Stellone non sembra preoccuparsene: "Noi non dobbiamo fare la corsa con loro. Fino ad oggi stiamo facendo benissimo. Il Brescia nelle ultime partite ha dimostrato di essere in salute. Dobbiamo pensare a noi, se siamo primi o secondi in classifica ora cambia poco"., dovuto alla partenza alla volta di Houston di Aljaz Struna. Stellone non commenta la decisione del centrale sloveno di lasciare i rosanero, ma sa bene di poter contare su Foschi per trovare un sostituto all'altezza: "La mia idea sul mercato già l’ho, ma col direttore non siamo ancora andati in fondo. Noi non tratteniamo nessuno con la forza, alla fine del mercato dovremo avere due giocatori per ruolo. Rispetto la scelta di Struna, non entro nel merito delle sua decisione. Chi vuole andar via non lo tratterremo con la forza. Struna era un discorso particolare. È stata un’operazione giusta e che ho condiviso. Non abbiamo ancora parlato del suo sostituto, in rosa abbiamo altri ragazzi. Oggi in difesa a livello numerico siamo a posto, se qualcun altro andrà via andremo a rimpiazzarli. Tutti si stanno allenando benissimo, ad oggi non ci sono problemi e siamo concentrati per le prossime partite"., con la consapevolezza che il suo Palermo deve soprattutto stare bene con la testa prima ancora che con le gambe, per poter riuscire a centrare l'obiettivo della vittoria del campionato e la conseguente promozione in serie A. In questo senso arrivano a fagiolo le parole del tecnico rosanero, il quale parla ancora di uno spogliatoio ben saldo e concentrato sulle ultime gare prima della lunga sosta di gennaio: "Lavoriamo sotto tutti gli aspetti, sia tattici che mentali. Stiamo facendo ottime prestazione, ma ricordiamoci sempre che ci sono anche gli avversari. Nelle ultime partite siamo stati un po’ meno concreti. Ai ragazzi non ho fatto discorso particolari, noi vogliamo vincere. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita".