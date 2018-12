A disp: 22 Manfredini, 33 Barone, 4 Crivello, 10 Mastinu, 17 Gudjohnsen, 18 De Francesco, 20 Bastoni, 27 Figoli, 29 Acampora, 32 Bachini.

All: Pasquale Marino.

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 20 Falletti, 35 Murawski, 8 Jajalo (cap.), 10 Trajkovski, 9 Moreo, 29 Puscas.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 31 Pirrello, 32 Haas, 34 Cannavò.

All: Roberto Stellone.

36' Occasione per Trajkovski che calcia dentro l'area, il suo tiro viene deviato in corner.26' Intervento falloso in area di Augello su Moreo. L'arbitro Ros non interviene.23' Moreo e Puscas duettano con il rumeno che serve Falletti, la conclusione dell'esterno è debole.17' Salvi prova a sorprendere Lamanna con una conclusione di destro, il portiere è pronto.15' Colpo di testa di Vignali, Brignoli sicuro in presa.14' Ancora Moreo stoppa, controlla e tira immediatamente con Lamanna che para.10' Brignoli salva su Gyasi che conclude un'ottima triangolazione da parte dello Spezia.8' Jajalo conclude potente di sinistro, Lamanna si supera e para.6' Occasione per Moreo che controlla e strozza la conclusione di destro.4' Conclusione di Bartolomei, palla rasoterra che finisce larga fuori.3' Il match parte su ritmi altissimi, i rosa si guadagnano il primo corner.Batte il Palermo,Squadre in campo per il calcio d'inizio.Confermato il 4-4-2 annunciato alla vigilia da Stellone contro i liguri con Moreo e Puscas coppia d'attacco per l'assenza di Nestorovski per infortunio. Nello Spezia il trio composto da Vignali, Gyasi e Pierini.Falletti 25', Capradossi 35'.1 Lamanna, 23 De Col (cap.), 5 Giani, 13 Capradossi, 3 Augello, 16 Bartolomei, 8 Ricci, 6 Mora, 24 Vignali, 11 Gyasi, 7 Pierini.Riccardo Ros (Pordenone).