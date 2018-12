PALERMO (4-4-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Trajkovski, Jajalo, Murawski, Falletti; Puscas, Moreo.

Roberto Stellone vuole questo dal suo Palermo che oggi pomeriggio alle ore 17:30 affronterà in trasferta lo Spezia di Pasquale Marino (diretta LiveSiciliaSport dalle 17.10). Un incontro importante per i rosa alla luce dei risultati conseguiti fino ad ora dalle dirette concorrenti alla promozione (con Brescia e Hellas Verona fermate sul pari da Ascoli e Livorno, ndr) e per ritrovare il sorriso dopo il pareggio amaro contro il Livorno della settimana scorsa. Quella contro gli spezzini rappresenta infatti la prima di un mini tour de force di gare che vedrà la capolista impegnata poi giovedì al 'Barbera' contro l'Ascoli e domenica nuovamente in trasferta con il Cittadella. Tre tappe fondamentali per chiudere al meglio questo 2018 ed il girone d'andata.Il tecnico rosanero, come ogni tanto accade, ha svelato in anticipo l'undici che scenderà in campo oggi al 'Picco'. Sarà 4-4-2 con la difesa che giocherà davanti a Brignoli con Salvi, Rispoli torna in panchina, e Aleesami da terzini e la coppia di centrali Bellusci-Rajkovic. A centrocampo Jajalo con Murawski e Trajkovski e Falletti che agiranno da esterni. In attacco vista l'assenza prolungata di Nestorovski tutto affidato ancora una volta a Puscas e Moreo.I liguri rispondono con un 4-3-3 con l'ex rosanero Terzi assente per squalifica. In difesa Vignali e Augello sono i terzini mentre De Col e Capradossi saranno i centrali. Bartolomei Ricci e Mora comporranno la linea mediana mentre in attacco Gyasi, Okereke e Pierini proveranno ad impensierire la retroguardia rosanero. Gli spezzini attualmente si trovano in nona posizione con 21 punti e con un eventuale successo sui rosa farebbero un balzo in classifica in piena zona playoff.Lamanna; Vignali, De Col, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Pierini.Riccardo Ros di Pordenone.