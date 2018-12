, in vista della sfida di domani pomeriggio sul campo dello Spezia. Ecco gli undici che il tecnico rosanero ha annunciato per la gara del "Picco": "Brignoli Salvi Bellusci Rajkovic Aleesami Trajkovski Jajalo Murawski Falletti Puscas Moreo". Stellone parla anche delle condizioni di Carlos Embalo, il quale può diventare un'arma importante per il prosieguo della stagione, ma anche della situazione di Aljaz Struna, del quale si è parlato nelle scorse ore in merito a un eventuale trasferimento nella Major League statunitense: "Embalo ha recuperato e ha ripreso con la squadra, si era infortunato quando sono arrivato e poi è stato in Nazionale. Ci giocheremo la sua carta nel prosieguo della stagione, ha alcune qualità che gli consentiranno di giocare. Struna è indisponibile, poi di tutto il resto non sta a me parlare"., in base anche ai numeri venuti fuori nelle prime dieci partite sotto la sua guida. Una squadra che ha nettamente migliorato la sua media punti dopo l'avvicendamento in panchina con Tedino, ma che ha anche cambiato il proprio stile di gioco, diventando più propositiva: "Il Palermo ha fatto sei punti nelle ultime quattro, ma ne ha fatti 15 nelle ultime sette. Quella che vedo io in settimana è una squadra forte come ho sempre detto, in quest'ultimo periodo ha ottenuto un paio di pareggi in più rispetto all'inizio. Ma siamo la squadra che ha fatto più punti e che tira più in porta nelle ultime dieci partite, facendo più punti di tutte le rivali. Ci sono periodi dell'anno in cui non ti riesce tutto, e partite in cui vinci pur non meritando oppure porti a casa un punto che è sempre importante. Come una partita si decide con un episodio, i campionati si vincono per uno o due punti".Stellone conta sulla voglia di vincere e sulla freschezza di una formazione che muterà per 4/11 rispetto alla gara contro il Livorno, ma è consapevole di trovarsi davanti a un ostacolo da tenere in seria considerazione: "Quando sono arrivato il Palermo era sesto o settimo, con me la media punti è importante. Non ci interessa arrivare in serie A con qualche giornata di anticipo, sarebbe un sogno ma non ci interessa, così come arrivare primi nel girone di andata. Ci interessa essere equilibrati, continui e costanti, consapevoli di affrontare una squadra come lo Spezia che gioca bene e che in casa ha perso solo con il Pescara. Marino è un ottimo allenatore e ci sono ottime individualità. La partita è difficile e sarà la prima di tre in sette giorni, rischiamo di ruotare meno giocatori rispetto a quello che pensavo"., sugli altri giocatori in scadenza di contratto. Stellone, però, non vuole pensarci: "Non posso rispondere, posso solo dire che Struna è indisponibile. In questo momento devo pensare agli undici che partiranno domani e alla rotazione di più giocatori possibili". Si parla anche di tattica, con un Palermo che ha cambiato spesso pelle, in particolare nell'ultima uscita casalinga: "Durante la partita possono variare alcuni aspetti. Col Livorno eravamo partiti in un modo diverso rispetto alle gare precedenti. Questa squadra ha maturità e qualità per fare diversi moduli, nei minuti finali di tutte le partite abbiamo costretto gli avversari a difendersi. Questo può essere dovuto al modulo e ai giocatori che entrano dalla panchina, otlre che dalle situazioni. In certe partite siamo devastanti con quattro attaccanti, in altre meno".. Stellone ribadisce un concetto già espresso in passato, ovvero che a Palermo resterà solo gente motivata e in grado di produrre: "Insieme al direttore decideremo che per ogni uscita ci sarà un'uscita, ammesso che servirà. I campionati si vincono anche con la presenza di giocatori che lavorano per creare concorrenza, se dopo una serie di partite non sarà più così prenderemo i necessari provvedimenti". E poi c'è il capitolo attacco, con Moreo e Puscas che stanno sfruttando l'occasione data dall'infortunio di Nestorovski per cercare il giusto feeling: "Moreo sta facendo molto bene, sia in fase realizzativa che in fase di raccordo tra i reparti. Puscas ha fatto un bel primo tempo col Livorno, poi gli spazi si sono chiusi e ha fatto fatica. Si stanno amalgamando, cercano l'intesa e giocando bene la troveranno".